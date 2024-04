Dortmund: Mann bei Bluttat lebensgefährlich verletzt – Polizei jagt IHN

Auch Tage später nach der grausamen Bluttat im Unionviertel in Dortmund tappt die Polizei noch weiter im Dunkeln. Vom Tatverdächtigen fehlt weiterhin jede Spur. Der mutmaßliche Täter hatte am Samstag (27. April) einen 49-jährigen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt (DER WESTEN berichtete). Die Messer-Attacke soll sich auf dem Heinrich-Schmitz-Platz zugetragen haben. Erkennst du diesen Tatverdächtigen aus Dortmund? Foto: Polizei Dortmund

Zwar ist der Tatverdächtige weiterhin auf freiem Fuß. Doch am Dienstagnachmittag (30. April) hat die Polizei Dortmund ein Foto des Messer-Mannes zusammen mit einer Beschreibung seiner Person zur Fahndung herausgegeben. Erkennst du diesen Mann?

Dortmund: Wer kennt diesen Mann?

Demnach soll es sich bei dem flüchtigen Tatverdächtigen um einen jüngeren Mann mit kurzen dunklen, an den Seiten rasierten Haaren und kurzem Vollbart handeln. Zum Tatzeitpunkt am Samstagabend gegen 22.25 Uhr trug er eine dunkle Jacke mit Fellkragen-Kapuze, dunkler Hose und schwarzen Sneakern mit Nike-Symbol an der Außenseite.

Seine Figur beschreiben die Dortmunder Beamten als schlank. Du erkennst den Tatverdächtigen auf dem Fahndungsfoto wider? Dann melde dich bei den Ermittlern der Kriminalwache per Telefon unter 0231 132 7441. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.