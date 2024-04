Dortmund: Mann nach Messer-Attacke in Lebensgefahr – zahlreiche Zeugen müssen Bluttat mit ansehen

Schreckliche Bluttat in Dortmund. Am Samstag (27. April) kam es in der Ruhrgebietsstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer niedergestochen und mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt.

Der Täter – oder möglicherweise auch die Täter – sind nach der Tat auf der Flucht. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Polizei Dortmund bittet daher Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Geschehen machen können, sich dringend zu melden!

Dortmund: Versuchter Mord im Unionviertel

Am Samstagabend (27. April) gegen 22.25 Uhr ereignete sich nach Angaben der Dortmunder Polizei der schreckliche Vorfall. Nach ersten Ermittlungen befand sich ein 49-jähriger Dortmunder auf dem Heinrich-Schmitz-Platz, wo er mit einem Messer angegriffen wurde. Er wurde durch mehrere Messerstiche schwer verletzt und schwebte nach der Tat in Lebensgefahr.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Bereich des dortigen Zugangs zur U-Bahn-Haltestelle Unionstraße und einer Hauswand (Rheinische Straße 52). Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zahlreiche Personen in dem Bereich, die den Tötungsversuch mit ansehen mussten. Nachdem der 49-Jährige niedergestochen worden war, leisteten einige der Zeugen dem Opfer Erste Hilfe.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch unklar. Der oder die Täter sind nach dem versuchten Mord flüchtig, eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund zu melden: Tel. 0231/132-7441.

Erst eine Woche zuvor ereignete sich eine ähnliche Bluttat im Dortmunder Unionviertel. Dort kam es am Sonntagabend (21. April) gegen 21 Uhr ebenfalls zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 41-jähriger Dortmunder mit mehreren Stichverletzungen auf einem Gehweg aufgefunden wurde (>> hier mehr dazu)