Dortmund: 2-jähriger Junge stürzt aus Fenster (2. Etage) – wie kam es zu dem Unglück?

Tragisches Unglück in Dortmund!

Ein 2-jähriger Junge ist am Sonntagmorgen (28. April) aus einem Fenster in die Tiefe gestürzt. Die Wohnung seiner Familie befindet sich im zweiten Stock eines Wohnhauses auf der Alsenstraße. Dementsprechend tief war sein Fall und schwer seine Verletzungen.

Die Polizei Dortmund hat nun ermittelt, wie es zu dem schrecklichen Vorfall kommen konnte.

Dortmund: 2-Jähriger nach Sturz schwer verletzt

Bis kurz vor 9.30 Uhr am Sonntag hatte das Kleinkind noch tief und fest in seinem Kinderbettchen geschlafen. Als es dann aufwachte und in die Küche schlich, bekamen seine Eltern nichts davon mit. Auch nicht, als der Junge auf den Küchentisch kletterte und von dort aus auf den Fenstersims kroch.

Was dann passierte, schockiert. Irgendwie verlor der Zweijährigen den Halt und fiel aus dem Fenster im zweiten Stock auf die Straße. Der Rettungsdienst eilte zum Unfallort und ein Kindernotarzt versorgte sofort den schwer verletzten Jungen.

Dortmunder Polizei schließt Fremdverschulden aus

Das Kleinkind musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde dort stationär aufgenommen. Sein Gesundheitszustand ist zurzeit stabil, wie die Polizei erklärt. Dennoch muss der Junge dort weiter unter Beobachtung bleiben.

Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass das Kind selbst gefallen ist und nicht geschubst wurde oder dergleichen. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor“, erklärt die Polizei Dortmund. Der Vorfall war ein äußerst tragisches Unglück. Inwiefern die Eltern dabei ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben, dürfte sich mit den weiteren Ermittlungen klären.