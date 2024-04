Dortmund: Babyleichen gefunden – verraten diese Briefe endlich, wer dahinter steckt?

Dieser Fund hat den ersten Weihnachtstag im Jahr 1999 in Dortmund überschattet. In einem Gebüsch des Schulte-Witten-Parks in Dortmund-Dorstfeld wurde damals die Leiche eines rund zwei Wochen alten Babys gefunden. Eingewickelt in Handtücher, verstaut in einem Lederrucksack. In diesem Rucksack wurde die Babyleiche in Dortmund gefunden. Foto: Polizei Dortmund

Rund fünfeinhalb Jahre später (11. Mai 2005) wurde erneut eine Babyleiche in Krefeld gefunden. Wieder eingewickelt in Handtücher und in einen Rucksack gelegt.

Das ist der Rucksack, der in Krefeld gefunden wurde. Foto: Polizei Dortmund

Untersuchungen ergaben, dass es sich um Geschwister handelte. Kurz darauf gingen Briefe bei der Polizei ein – sie stammten von der Mutter der Kinder.

Dortmund: Verraten diese Briefe die Mutter?

Jahre nach dem Eingang der Briefe bei den Polizeibehörden in Krefeld und Viersen bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifikation der Verfasserin. Es handelt sich um handschriftliche Briefe. „Das Besondere: Es handelt sich bei dem Papier um eine herausgerissene Seite aus einem Geschäftsbuch mit schwarzen Linien und einer blauen Seitenzahl oben rechts“, erklären die Ermittler und weiter: „Ermittlungen beim Hersteller ergaben, dass diese Art von Buch vermutlich in der DDR oder Osteuropa hergestellt worden ist“.

Mit dieser Kleidung war das Baby in Dortmund bekleidet. Foto: Polizei Dortmund

Der Druck sei ab etwa 1990 eingestellt worden. Dementsprechend seien Geschäftsbücher im Jahr 2005 nur noch selten gekauft worden, meist aus Traditionsgründen durch ältere Geschäftsinhaber.

Diese Kleidung trug das Baby in Krefeld. Foto: Polizei Dortmund

Der Inhalt der Briefe gibt nach Angaben der Polizei Dortmund wenig Aufschluss über die Mutter und die Taten. „Eine durchgeführte Textanalyse ergab lediglich, dass die Verfasserin möglicherweise aus der ehemaligen DDR stammen könnte.“ Jetzt hat die Polizei Dortmund eine Textprobe aus den Briefen veröffentlicht und fragt: „Wer erkennt die Handschrift auf dem Briefausschnitt oder kann weitere Hinweise geben?“

Erkennst du diese Handschrift? Foto: Polizei Dortmund

Kommt dir die Handschrift bekannt vor? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132-7441.

Erst kürzlich hatte die Polizei Dortmund in dem Fall neue Details enthüllt. Sie betreffen die Kleidung der Babyleichen. Hier kannst du mehr darüber lesen >>>