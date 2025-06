Drama an der Ruhr in Mülheim – Frau treibt nach Sprung unter Wasser

Schrecklicher Badeunfall in Mülheim! Am Montagabend (30. Juni) sind eine Frau und mindestens ein Begleiter von der Schloßbrücke aus in Mülheim in die Ruhr gesprungen. Was nach Badespaß klingt, endet in einem Drama, denn: Die Frau tauchte nach dem Sprung in den Fluss nicht mehr auf, machte laut Zeugen keine Schwimmbewegungen und blieb unter Wasser.

Wie die WAZ berichtet, habe ein Radfahrer das Ganze beobachtet und den Notruf gewählt. Die Personen seien „ziemlich weit draußen“ geschwommen. Und weiter: „Der Begleiter ist immer wieder nach ihr getaucht, aber sie war unter Wasser“. Die Feuerwehr Mülheim schätzt die Frau um die 50 Jahre alt.

Drama in Mülheim: Frau treibt unter Wasser

Auch andere Männer, die mit einem Tretboot auf der Ruhr unterwegs waren, hätten laut dem Zeugen versucht, zu helfen. Glücklicherweise gelang es mit vereinten Kräften und auch dank eintreffenden Feuerwehrleuten, die Frau aus dem Fluss zu bergen, so der Einsatzleiter der Mülheimer Feuerwehr.

Noch im Wasser habe man die Verunglückte versucht, zu reanimieren. Sie kam ins Krankenhaus, schwebte zu dem Zeitpunkt noch in Lebensgefahr. Noch ist unklar, ob sie das Ganze überlebt hat. Ihr Begleiter stand unter Schock, wurde am Ufer von einem Seelsorger betreut.

Schlimmer Unfall in Mülheim. Foto: Funke FotoServices

Zustand der Frau noch unklar

Die WAZ zitiert den Feuerwehr-Einsatzleiter, der davor warnt, in einen Fluss zu springen, um sich zu erfrischen – gerade dann, wenn der Körper aufgeheizt sei, könne ein Sprung in die kalte Ruhr zu einem Schock führen, durch den man das Bewusstsein verliere.

Mehr News:

Zudem könne man nicht richtig erkenne, was sich unter der Wasseroberfläche befinde und worauf man lande. Daher solle man auf keinen Fall von Brücken aus in die Ruhr springen. Bleibt zu hoffen, dass die Frau den Unfall überlebt…