Nach Japantag 2025 in Düsseldorf: Besucher werden deutlich – „Hat total viel kaputt gemacht“

Am Samstag (24. Mai) fand in Düsseldorf der alljährliche Japantag statt. Tausende Menschen strömten in die NRW-Landeshauptstadt, um die Kultur des asiatischen Landes zu feiern. Schließlich leben in Düsseldorf mehr als 8.000 Japaner – und damit mehr als die Hälfte aller Japaner in ganz NRW.

Bunt kostümiert feierten die Japan-Fans in den Straßen von Düsseldorf, informierten sich an Ständen über die Inselnation – und probierten natürlich auch allerlei kulinarische Köstlichkeiten aus Fernost. Den Abschluss bildete wie jedes Jahr ein spektakuläres Feuerwerk über dem Rhein.

Doch in den Stunden nach dem Japantag meldeten sich im Netz auch die ersten kritischen Stimmen. Die Veranstaltung in Düsseldorf kam wohl nicht bei allen Besuchern besonders gut an…

Kritik nach Japantag 2025 in Düsseldorf

Schon von Beginn an stand der Japantag 2025 in Düsseldorf nicht unter dem besten Stern – zumindest was das Wetter anging. Der Samstag begann wolkenverhangen, vielerorts in NRW fielen Regentropfen vom Himmel. Keine Spur von Frühlingswetter aus dem Bilderbuch – stattdessen gab es kühle Temperaturen und immer wieder einzelne Regenschauer (>> hier mehr lesen).

Für viele Besucher fiel der Japantag damit sprichwörtlich ins Wasser. „Ich muss sagen, der Regen hat total viel kaputt gemacht“, schreibt beispielsweise eine enttäuschte Nutzerin auf dem offiziellen Instagram-Account des Japantages. Einige Besucher fürchteten im Laufe des Tages sogar, dass das Feuerwerk aufgrund des schlechten Wetters womöglich abgesagt werden könnte (>> hier mehr lesen).

Feuerwerk am Japantag: „Hat mein Herz geblutet“

Doch das Feuerwerk fand statt – und zog zahlreiche Zuschauer am Düsseldorfer Rheinufer in seinen Bann. Kritische Stimmen gab es jedoch auch hier. Nachdem erst kürzlich bei „Rhein in Flammen“ in Bonn ein Schwan tödlich durch Feuerwerkskörper verletzt wurde (>> hier mehr dazu), sahen einige Besucher auch die Pyro-Show in Düsseldorf plötzlich in einem ganz anderen Licht.

„So wunderschön und einzigartig das Feuerwerk ist, wünsche ich, dass es durch eine Drohnenshow ersetzt wird“, meint eine Userin auf Instagram. „Als die Tiere vor Angst weggeflogen sind, hat mein Herz geblutet.“ Sofort erhält sie Zuspruch von einer anderen Besucherin: „Mir taten die Enten und Gänse so Leid.“

Und dann gibt es natürlich noch die Stammgäste des Japantages, die das Event Jahr für Jahr besuchen und entsprechend auch nur wenig daran zu kritisieren haben. Stattdessen geben sie lieber konstruktive Vorschläge. „Vielleicht wäre ein bisschen mehr Abwechslung was Stände und Angebote angeht sinnvoll, um vielleicht Abwechslung reinzubringen oder neue Leute anzulocken, weil es eigentlich jedes Jahr immer das gleiche ist“, lautet beispielsweise das Fazit eines Besuchers.

Der nächste Japantag in Düsseldorf soll am 30. Mai 2026 stattfinden.