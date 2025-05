Japantag 2025: Besucher erreichen Düsseldorf – und sind direkt enttäuscht

Am alljährlichen Japantag in Düsseldorf finden sich in der NRW-Landeshauptstadt zahlreiche Menschen in bunten Outfits zusammen, um die Kultur des asiatischen Landes gemeinsam zu feiern. Schließlich leben allein in Düsseldorf mehr als 8.000 Japaner – mehr als die Hälfte aller Japaner in ganz NRW!

Am Samstag (24. Mai) steigt die 2025-Ausgabe des Japantags in Düsseldorf. Doch statt großer Partystimmung macht sich bei den Besuchern schon zu Beginn der Festlichkeiten eher Enttäuschung breit.

Japantag 2025 in Düsseldorf: Bittere Enttäuschung

Der Grund? Nun – das Wetter. Klingt banal, ist es aber keinesfalls. Schon in den vergangenen Tagen hatte sich angedeutet, dass es am Wochenende vom 23. bis zum 25. Mai 2025 durchaus zu Niederschlägen in NRW kommen kann (>> hier mehr lesen). Für die Natur ist das nach langer Regenpause ohne Frage ein Segen. Aber die Besucher des Japantages sehen das natürlich etwas anders.

Im Rahmen des Samstagvormittags, als sich zahlreiche Japan-Fans auf den Weg nach Düsseldorf machten, wurden diese vor der Haustür direkt von kühlen Temperaturen, einem wolkenverhangenen grauen Himmel und mal mehr, mal weniger Regentropfen begrüßt.

In Sozialen Netzwerken wie „X“ verschaffen sie ihrer Enttäuschung Luft:

„Es gibt gefühlt keinen Japantag ohne Regen.“

„Japantag und scheiß Dreckswetter, name a more iconic duo“

„Ich will mich ja gar nicht über Regen beschweren, God knows wir brauchen ihn mehr als dringend und es soll auch schön viel und lange runterkommen. Aber wieso heute, wenn ich eine Freundin für den Japantag treffen wollte?“

„Es regnet schon wieder am Japantag, super.“

„16 Grad und Regen? Oh ja, ich bleibe definitiv nicht lange beim Japantag“

„Warum regnet es jedes Jahr, wenn Japantag ist?“

Das offizielle Programm des Japantages in Düsseldorf beginnt am Samstag (24. Mai) gegen 11 Uhr. Am Abend münden die Feierlichkeiten in einem spektakulären Feuerwerk.