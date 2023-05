Hund in NRW erleidet schweres Schicksal – und ist jetzt ein großer Star

So wie viele Tiere hat auch dieser Hund in NRW ein schweres Schicksal hinter sich: Denn früher musste sich Yella auf den Straßen Rumäniens durchschlagen. Da kann sich jeder vorstellen, was das für ein hartes Los sein muss. Immer auf der Suche nach Futter, nach einem Schlafplatz – nach einem schönen Zuhause.

Doch dann hat Yella richtig Glück gehabt: Sie fand nicht nur ein liebevolles Zuhause, sondern wurde zu einem echten Star. Ihre Geschichte erzählen wir hier.

Hund in NRW: Ein langer, harter Weg endete im Glück

Eines Tages war es so weit: Die ehemalige Straßenhündin wurde endlich adoptiert. Und das nicht von irgendwem. Denn die Musikerin Anne Haigis nahm sich ihrer an. Schnell merkte die Sängerin, dass auch Yella sehr musikalisch ist. In einem Facebook-Video von „Tiere suchen ein Zuhause“ erzählt die Künstlerin: „Sie liebt Musik. Das merke ich zu Hause. Ich setze mich hin, spiel Gitarre. Und da […] fährt die sofort runter. Es muss irgendein Anker für sie sein.“

Da Anne regelmäßig Konzerte in ganz Deutschland spielt, nahm sie Yella zu Beginn schon mal probeweise zu einem Auftritt mit. Und anscheinend fühlte sich der Vierbeiner gleich so wohl, dass er sich direkt auf die Bühne legte und gar nicht mehr weg wollte. Seitdem ist der Hund immer dabei, wenn Anne irgendwo auftritt: „Wenn wir dann irgendwo hinfahren und ankommen, dann weiß sie sofort: Das ist jetzt mein Revier. Und da fühlt die sich auch immer total wohl. Sie thront auf der Bühne.“

Ein Herz und eine Seele

Anne und Yellas Herzen scheinen im gleichen Takt zu schlagen. Sie sind eine echte kleine Familie. Auch die Facebook-User sind von diesem besonderen Team ganz begeistert.

Unter dem Video heißt es zum Beispiel: „Ganz toll, welche Bindung die zwei miteinander haben“, „Einfach wunderbar zu sehen, wie glücklich beide sind“ und „Was für ein wunderschönes Happy End“.

