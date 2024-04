Tierheim in NRW baff – plötzlich steht DIESER Promi vor der Tür

Die Lage in vielen Tierheimen in NRW ist oftmals dramatisch, denn die Mitarbeiter können sich vor Abgabe-Anfragen kaum noch retten. Das Angebot ist groß, doch die Nachfrage hält sich in Grenzen – immerhin müssen die Bedingungen und die Chemie zwischen Tier und Mensch stimmen.

Umso dankbarer sind die Tierpfleger über jede Spende und jede helfende Hand. Am Samstag (20. April) stand plötzlich bei einem Tierheim aus NRW ein Gast vor der Tür, mit dem sie so wohl nicht gerechnet haben.

Tierheim in NRW bekommt von IHM Besuch

„Tach Leude, war heute mal wieder im Tierheim Dellbrück zu Besuch. Die machen ’nen super Job unter schweren Bedingungen“, schreibt Tommi Schmitt auf seinem Instagram-Profil und teilt dazu mehrere Eindrücke aus dem Tierheim Köln-Dellbrück. Der Entertainer schaut bei den Hunde-Zwingern vorbei, verteilt Streicheleinheiten und nimmt kleine Kitten auf den Arm. Und die Katzen scheinen es dem 35-Jährigen besonders angetan zu haben.

„Danke für deinen Besuch! Wir hoffen, du hast nicht allzu viele Katzenkinder eingepackt“, kommentiert das Tierheim Köln-Dellbrück unter dem Beitrag. Es ist nicht das erste Mal, dass Tommi Schmitt beim Tierheim Köln-Dellbrück vorbeischaut. Auch im Jahr 2020 schaute er den Tierpflegern bei der Arbeit über die Schulter und stellte sich bei den tierischen Bewohnern vor.

Der 35-Jährige ist vor allem durch seinen Podcast „Gemischtes Hack“, den er zusammen mit Comedian Felix Lobrecht führt, bekannt. Auf Instagram hat er über 900.000 Follower und seine Reichweite will der Podcaster nun erneut nutzen, um ein wichtiges Anliegen loszuwerden. „Tolle Tiere da, die auf ein Zuhause warten, schaut euch die doch mal an, falls ihr Zeit dafür habt. Muss ja nicht immer vom Züchter sein. Ach ja: Die sind auf Spenden angewiesen, vielleicht fliegt ja noch irgendwo ein Taler rum.“