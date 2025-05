Beliebtester Flughafen in NRW gekürt – es ist nicht Düsseldorf oder Köln

Sonne, Strand und Meer – Die Vorfreude auf den Urlaub ist groß, aber bevor man das entfernte Paradies erkundet, muss man erst den Stress am Flughafen überstehen. Dabei reißt bei vielen Touristen durch Aspekte wie die Sicherheitskontrolle, die Parkmöglichkeiten oder den Check-in oft der Geduldsfaden.

Reisende haben sich jetzt alle Flughäfen in Deutschland angeschaut, um herauszufinden, wo man am besten den heißersehnten Urlaub antreten sollte, wenn man eine stressfreie Reise haben will. Dabei sticht ein Flughafen in NRW besonders hervor – der für die meisten wohl eine Überraschung sein wird.

Flughafen in NRW: Zweitbester in ganz Deutschland

Auf der Plattform „AirHelp“ kamen 316.000 Bewertungen der deutschen Flughäfen zusammen, bei denen die unterschiedlichsten Aspekte bewertet wurden: von Gastronomie bis hin zu der Länge der Wege. Anhand dieser Daten wurden die besten deutschen Flughäfen gekürt, wie „Bild“ berichtet.

Der Titel als beliebtester Flughafen in ganz Deutschland geht an den Flughafen Lübeck-Blankensee in Schleswig-Holstein, der eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen erhielt. Dicht danach folgt jedoch, mit einer Bewertung von 4,3 Sternen, ein NRW-Flughafen.

Es handelt sich wider Erwarten nicht um die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn, also die zwei größten in NRW. Stattdessen geht der zweite Platz an den Flughafen Münster-Osnabrück. Der Flughafen am Rand von NRW teilt sich den zweiten Platz mit zwei weiteren Flughäfen, die ebenfalls kleiner ausfallen: Kassel-Calden in Hessen und Rostock-Laage in Mecklenburg-Vorpommern.

Flughafen Dortmund und Köln/Bonn teilen sich den Platz

Auch der dritte Platz im deutschlandweiten Vergleich geht an einen NRW-Flughafen. Es handelt sich um den Flughafen Paderborn-Lippstadt, der kleinste der insgesamt sechs Flughäfen in NRW. Paderborn-Lippstadt teilt sich den dritten Platz mit Nürnberg in Bayern, Saarbrücken in Saarland und Friedrichshafen in Baden-Württemberg, wie „Bild“ berichtet.

Aber auch die restlichen NRW-Flughäfen sind im deutschlandweiten Ranking unter den Top zehn vertreten. Sowohl der Flughafen Weeze als auch Düsseldorf teilen sich mit dem Flughafen Hannover in Niedersachsen den achten Platz. Dortmund und Köln/Bonn schaffen es zusammen mit dem Flughafen Memmingen in Bayern auf Platz neun. Damit sind alle Flughäfen in NRW unter den zehn beliebtesten Flughäfen in ganz Deutschland vertreten.