Flughafen Köln/Bonn: Chaos vorprogrammiert? Verdi ahnt Übles

Jetzt greift der Flughafen Köln/Bonn durch! Nach dem Chaos vor der Sicherheitskontrolle in den letzten Jahren hat der Airport die Faxen dicke und will ab 2025 die Security-Checks selbst in die Hände nehmen! So will man XXL-Schlangen und wütende Passagiere vermeiden.

Bislang liegt das in der Hand der Bundespolizei. Doch der Flughafen Köln/Bonn hat diese Rechnung ohne die Gewerkschaft Verdi gemacht. Dessen Sprecher Özay Tarim kritisiert: „Dass der Staat jetzt die Kontrollen dem Flughafen überträgt, ist das Gleiche in Grün!“ Was er meint: Auch der Flughafen Köln/Bonn werde die Security von privaten Sicherheitsfirmen ausführen lassen, die natürlich Profit machen wollen.

Flughafen Köln/Bonn: Chaos vorprogrammiert?

Für Verdi ist das die nächste Fehlentscheidung. Tarim wütend: „Die Luftsicherheitskontrollen gehören endlich zurück in die öffentliche Hand und nicht in die von unzuverlässigen Sicherheitsfirmen!“ In den vergangenen 20 Jahren habe keine Sicherheitsfirma zwei Auftragsperioden überlebt. Der entscheidende Faktor dabei: der Preis.

Weil die Unternehmen Geld verdienen wollen, würden sie am Personal sparen. Das wiederum führt zu Überbelastung, häufigen Krankheitsausfällen und am Ende zu Personalmangel. Im Sommer 2023 setzte sie Bundespolizei zeitweise sogar einen zweiten Sicherheitsdienst ein, weil sich mal wieder extrem lange Schlangen vor dem Sicherheitscheck bildeten.

Verdi ahnt Übles

Ebenfalls ein Kritikpunkt seitens Verdi: Bei einem Auftragswechsel werde das Sicherheitspersonal immer übernommen, man wechsle quasi nur die Uniform. Das sei laut dem Verdi-Sprecher per Gesetz geregelt. Tarim: „Die Identifikation mit dem Unternehmen ist so nicht gegeben. Kaum hat sich die Belegschaft an einen Unternehmensstil gewöhnt, kommt schon das nächste Unternehmen. Das ist in Köln/Bonn eine Besonderheit.“

Immerhin sei es laut Verdi positiv, dass am Kölner Airport neue Technik angeschafft werden soll, die das Personal bei den Kontrollen unterstützt. Laut Flughafen-Chef Thilo Schmid solle eine komplett neue Kontroll-Infrastruktur geschaffen werden. Na, das bleibt nur zu hoffen…