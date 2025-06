Urlaub in Spanien: Streik bei Airline angekündigt – Abreise-Chaos am Flughafen droht

Die Urlaubssaison beginnt jetzt erst und viele sitzen schon auf gepackten Koffern, weil sie es kaum erwarten können, endlich in den Flieger zu steigen. Dabei muss es gar nicht unbedingt weit weg gehen, Urlaube nach Spanien, Griechenland oder Italien sind immer beliebter. Doch für Spanien-Reisende droht nun Chaos am Flughafen.

Wie die Gewerkschaft USO informiert, werden die in Spanien stationierten Flugbegleiter von Easyjet ab dem 25. Juni ihre Arbeit niederlegen. Der Streik soll rund drei Tage andauern und könnte für Urlauber massive Folgen haben. Es muss mit Verspätungen und Annullierungen von Flügen gerechnet werden.

Urlaub in Spanien: Easyjet-Streik angekündigt

Die Flugbegleiter der Airline Easyjet haben genug und fordern mehr Geld. Denn laut USO verdienen diese in Spanien bis zu 200 Prozent weniger als ihre Kollegen in anderen Ländern. Um eine Lohnerhöhung und faire Bedingungen für alle einzufordern, könnten mehr als 650 Crewmitglieder ihre Arbeit am 25., 26., und 27. Juni niederlegen.

Das wären 21 Flugzeuge, die entweder verspätet abheben oder sogar komplett ausfallen müssten, wenn das Personal fehlt. Besonders an den großen Urlaubsflughäfen in Spanien wie Alicante, Barcelona, Málaga und Palma de Mallorca sollten sich Reisende auf Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfälle einstellen.

Einschränkungen für Passagiere – DAS kannst du tun

Ein Sprecher der Fluggesellschaft betonte, dass bereits jetzt Maßnahmen ergriffen würden, um die Auswirkungen auf Passagiere so gering wie möglich zu halten. Indem man Notfallpläne aktiviert und versucht alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, soll der Flugbetrieb weiterhin möglichst normal weiterlaufen – so die Hoffnung.

Urlauber sollten deshalb stets die Informationen ihrer Airline sowie den Flugstatus im Blick behalten. Ein frühes Erscheinen am Flughafen wird ebenfalls geraten – außerdem sollte geprüft werden, ob eine Reiseversicherung besteht oder abgeschlossen werden sollte.