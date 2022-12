Flughafen Köln/Bonn an Silvester plötzlich im Fokus – Besucher haben nur ein Ziel

Silvester steht vor der Tür! Und nach dem coronabedingten Böller-Verbot darf jetzt auch wieder ordentlich Feuerwerk gezündet werden. Für Hunde und deren Besitzer ist das nicht immer angenehm. Viele Vierbeiner lassen sich, wenn die Knallerei losgeht, kaum mehr beruhigen. Doch ausgerechnet der Flughafen Köln/Bonn schafft Abhilfe.

Bei vielen Hundebesitzer kreisen die Gedanken nur noch um Silvester: Oft haben ihre vierbeinigen Freunde Angst vor den Böllern. Doch wo kann man mit den Hunden hingehen, wenn das Feuerwerk gezündet wird? Für viele Tierfreunde führt der Weg an Silvester zum Flughafen Köln/Bonn!

Flughafen Köln/Bonn: Wartezone an Silvester ruhig

Dort treffen sich jedes Jahr Hundebesitzer zum Jahreswechsel in einem Airport-Hotel, mieten sich dort entweder ein Zimmer oder sitzen mit ihren Hunden in der Lobby – solange, bis die laute Böllerei ein Ende hat. An Flughäfen darf nämlich kein Feuerwerk gezündet werden.

Und manche zieht es sogar in die Wartezonen des Flughafens. „Uns erreichen Anfragen vor allem von Anwohnern aus der Nachbarschaft, ob sie sich mit ihren Hunden an Silvester in den Terminals aufhalten dürfen. Und das dürfen sie natürlich“, sagt ein Sprecher des Flughafens gegenüber dem WDR.

Flughafen Köln/Bonn: Sieht es in Düsseldorf ähnlich aus?

Und wie sieht es am Flughafen Düsseldorf aus? DER WESTEN hat nachgefragt. „Es stimmt, dass es am Flughafen Düsseldorf, was Feuerwerk angeht, an Silvester ruhig ist. Uns ist jedoch nicht bekannt, dass Hundebesitzer deswegen eigens das Terminal aufsuchen. Allgemein greift bei Pyrotechnik neben dem Ordnungs- und Sprengstoffrecht hier natürlich das Luftverkehrsrecht. So ist laut Luftverkehrsordnung unter anderem das Abbrennen von aufsteigenden pyrotechnischen Gegenständen im Nahbereich von Flughäfen grundsätzlich verboten“, heißt es von einem Airport-Sprecher.

Da kann man nur hoffen, dass alle Vierbeiner und ihre Herrchen den Jahreswechsel unbeschadet überstehen.