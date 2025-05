Flughafen Köln/Bonn lässt die Hosen runter – es ist mehr als deutlich zu sehen

Ein Urlaub ist für viele Reiseliebhaber ein absolutes Muss – gerade zur Sommerzeit. Passend dazu bietet der Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge zu verschiedensten Orten an.

Vor einigen Jahren wären viele von ihnen aber nahezu unvorstellbar gewesen. Die Corona-Pandemie machte vielen Urlaubern einen Strich durch die Rechnung. Von diesen Strapazen erholen sich nicht nur die Betroffenen, sondern auch der Flughafen Köln/Bonn. Der lässt jetzt die Hosen runter und macht eine erfreuliche Ankündigung.

Flughafen Köln/Bonn lässt die Hosen runter

In einer Pressemitteilung kündigt der Flughafen Köln/Bonn mit: „2024 haben wir erstmals seit 2019 mehr als 10 Millionen Fluggäste begrüßt“ Zusätzlich dazu habe man „nach 2022 und 2023 im dritten Jahr in Folge einen deutlichen Gewinn erzielt“. Mit einem Plus von 12,7 Millionen Euro befinde sich das Unternehmen in der Erfolgsspur.

++ Auch interessant: Flughafen Köln/ Bonn verkündet es stolz – alle Reisende sollen es sehen ++

„Der daraus resultierende wirtschaftliche Erfolg ermöglicht uns, insbesondere in die Entwicklung des Standorts, die Aufenthaltsqualität für unsere Passagiere und Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Dafür wolle man über 300 Millionen Euro bereitstellen. Doch was bedeutet das für Passagiere des Flughafens Köln/Bonn?

++ Passend dazu: Flughafen Köln/Bonn verkündet es selbst – Reisende jubeln ++

Investitionen für die Zukunft

Im Rahmen des Projekts „Next Chatpter“ wolle man in die Neugestaltung der Terminals, den Ausbau des gastronomischen Angebots, die Modernisierung der Aufenthaltsbereiche sowie die Erneuerung der technischen Infrastruktur investieren. Zudem sei eine umfassende Neugestaltung der Sicherheitskontrolle geplant, die die vollständige Umrüstung auf CT-Technik beinhaltet.

Hier mehr lesen:

Dank dieser Technologie müssen Flüssigkeiten und elektronische Geräte nicht mehr aus dem Handgepäck entnommen werden. Passagiere können sich also auf mehrere Neuerungen gefasst machen. „Mit innovativen Konzepten gelingt es uns, das Reiseerlebnis auf ein neues Level zu heben“, sagt Geschäftsführer Cenk Özöztürk. Es ist also deutlich zu sehen: Der Flughafen erholt sich nach der Corona-Pandemie wieder. Ob es in den nächsten Jahren weiterhin bergauf geht, bleibt allerdings abzuwarten.