Flughafen Köln/Bonn verkündet es selbst – Reisende jubeln

Wenn der Sommer vor der Tür steht, dann geht es für viele von uns endlich in den verdienten Jahresurlaub. Die Flughäfen des Landes werden wieder voller – das werden Passagiere auch am Airport Köln/Bonn feststellen.

Und kurz vor der Urlaubszeit hat der Flughafen Köln/Bonn noch eine frohe Botschaft für seine Passagiere zu verkünden. Ab sofort geht es mit Electra Airways ans Schwarze Meer.

Flughafen Köln/Bonn: Passagiere dürfen sich über zwei Ziele mehr freuen

Electra Airways fliegt ab jetzt vom Flughafen Köln/Bonn direkt nach Varna und Burgas in Bulgarien. Die Airline ist neu an dem Flughafen, hat in den vergangenen Tagen ihre ersten beiden Strecken aufgenommen. Beide Küstenstädte werden von Electra Airways in Kooperation mit SunExpress fortan zwei Mal pro Woche angeflogen.

„Die Nachfrage nach touristischen Reisen ist weiterhin sehr hoch, sodass die neuen Reiseoptionen nach Varna und Burgas hervorragend in unseren Flugplan passen“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns, dass Electra Airways und SunExpress beide Strecken erfolgreich aufgenommen haben und unseren Passagieren zwei attraktive Ziele am Schwarzen Meer bieten.“

Flughafen Köln/Bonn: So starten die Flüge

Varna hat vor allem lange Sandstrände und Kultur zu bieten – dazu gehören Sehenswürdigkeiten wie die Maria-Himmelfahrt-Kathedrale und das Archäologische Museum mit seinem berühmten Goldschatz. In Burgas findest du ebenfalls weitläufige Strände, eine lebendige Innenstadt und den berühmten Meeresgarten.

Die Flüge nach Varna starten dienstags und samstags jeweils um 17.25 Uhr. Nach Burgas geht es montags um 12.10 Uhr sowie donnerstags um 19 Uhr. Die Flugzeit beträgt auf beiden Strecken rund zweieinhalb Stunden.