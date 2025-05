Flughafen Düsseldorf ändert Park-Regelung – es betrifft alle Autofahrer

Bald beginnen die Sommerferien und damit für viele deutsche Familien auch die Urlaubs-Saison. Reisende aus NRW, die vom Flughafen Düsseldorf in die Luft starten, müssen jetzt auf diese neue Regelung achten – es geht um das Parken.

Um ein Thema machen sich viele Urlauber schon im Vorfeld ihrer Reise große Gedanken: das Parken. Wo finde ich die besten Parkplätze am Flughafen? Und welchen Parkplatz muss ich wählen, um kein Vermögen an Geld loszuwerden und nach meiner Reise pleite zu sein? Bei all den Park-Möglichkeiten kann die Entscheidung ganz schön kompliziert werden. In diesem Artikel findest du die besten Insider-Tipps, wenn es um das Parken am Düsseldorfer Airport geht.

Flughafen Düsseldorf ändert Park-Regelung

Auch bereits routinierte Flughafen-Besucher müssen sich jetzt allerdings umstellen. Denn es gibt eine neue Park-Regelung am Düsseldorfer Airport. In einem Reel auf der Social-Media-Plattform Facebook verkündet dieser die Nachricht selbst. Bis zu den Sommerferien soll das neue System in allen Parkhäusern eingestellt sein.

Wenn du spontan, beziehungsweise ohne vorherige Reservierung, in eines der Parkhäuser des Düsseldorfer Flughafens fährst, fährst du wie gehabt bis zur Schranke vor. Dort erfasst die Schranke dein Kennzeichen automatisch und öffnet sich anschließend. So kannst du ganz einfach, ohne ein Ticket zu ziehen, durchfahren und auf einem freien Parkplatz deiner Wahl parken.

Wenn dein Urlaub oder dein Besuch am Flughafen vorbei ist, kannst du nun ganz einfach zu einem der Kassenautomaten gehen, dein Kennzeichen eingeben und bezahlen. Wenn du den Parkplatz verlassen möchtest, scannt das Park-System dein Kennzeichen erneut und die Schranke öffnet sich von alleine.

Das sind die Regeln bei einer Reservierung

Wenn du vorab einen Parkplatz reserviert hast, kannst du schon beim Buchungsprozess dein Kennzeichen angeben. Auch hier gilt: Du musst kein Ticket ziehen und kannst bis zum reservierten Parkplatz durchfahren. Außerdem musst du mit einer Reservierung vor der Ausfahrt keinen Stopp am Kassenautomaten einlegen, weil du vorab schon online bezahlt hast.

Das sagen die Besucher

Die Stimmung in den Kommentaren unter dem Beitrag ist gemischt. Manche Urlauber scheinen Angst zu haben, ihr Kennzeichen zu vergessen. Eine Userin erzählt, schon oft vor einem Kassenautomaten gewartet zu haben, weil den Besuchern vor ihr genau das passiert sei. „Wird auch Zeit“, kommentiert hingegen eine weitere Userin. Andere Gäste des Flughafens fragen sich, ob die bereits getätigten Reservierungen weiter mittels QR-Code und Ticket laufen. „Hab eben angerufen, mir wurde gesagt man kann auch mit dem QR rein, den man von der Buchung hat“, antwortet ein Urlauber.