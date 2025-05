Flughafen Düsseldorf knackt 20-Millionen-Marke – DAS ist geplant

Der Flughafen Düsseldorf bietet zahlreiche Flüge von verschiedensten Fluggesellschaften an. Mit den Flugzeugen können Reiseliebhaber zahlreiche Orte ansteuern. Passend zum bevorstehenden Sommer hat der Airport sein Angebot erweitert (>>> hier mehr lesen).

Doch das ist nicht die einzige erfreuliche Nachricht an dem Flughafen Düsseldorf, wie der Airport selbst verkündet.

Flughafen Düsseldorf knackt 20-Millionen-Marke

In einer Pressemitteilung teilte der Flughafen Düsseldorf mit: „Erstmals seit der Pandemie konnte der Airport im vergangenen Jahr wieder mehr als 20 Millionen Fluggäste begrüßen.“ Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von 4,8 Prozent. Für dieses Jahr rechne man mit einem weiteren Wachstum.

Der Flughafen verkündete auch, dass das Verkehrswachstum mit über 155.600 Flugbewegungen 2024 rund 2,7 Prozent über dem Vorjahr liegt. Zudem verzeichnet der Airport einen Jahresüberschuss von rund 13,6 Millionen Euro und erzielte eine Netto-Entschuldung von rund 45 Millionen Euro. „Wir haben unsere Verbindlichkeiten aus der Corona-Zeit weiter getilgt und konnten aus eigener Kraft neue Mittel am Finanzmarkt aufnehmen. Diese werden wir in zukunftsweisende Projekte investieren“, erklärte Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Das plant der Flughafen für die Zukunft

Nach Angaben des Flughafens Düsseldorfs kam es 2024 auch zu erfreulichen Veränderungen für Passagiere. Es gab weniger Flugverspätungen und die Abfertigungsprozesse wurden optimiert. 82 Prozent der Fluggäste konnten dadurch innerhalb von zehn Minuten einchecken. 97 Prozent kamen in unter 10 Minuten durch die Sicherheitskontrollen. Doch auch in Zukunft soll es zu großen Veränderungen kommen.

„Wir planen, in den kommenden 20 Jahren über eine Milliarde Euro in Aufenthaltsqualität, operative Exzellenz, Nachhaltigkeit, moderne Arbeitsplätze und die Verbundenheit mit den Menschen in unserem Umland zu investieren. Damit treiben wir Themen wie nachhaltige Mobilität voran, bleiben als attraktiver Arbeitgeber ein wichtiger Jobmotor und stärken die Wirtschaftskraft unserer Region“, so Pinakatt. Ob diese Änderungen tatsächlich alle umgesetzt werden, bleibt allerdings abzuwarten.