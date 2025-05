Flughafen Köln/Bonn macht es offiziell – zum Start der Urlaubssaison ist es so weit

Nicht mehr lange und es geht endlich in den wohlverdienten Jahresurlaub. Wie wohl an fast allen Airports herrscht dann auch am Flughafen Köln/Bonn Hochbetrieb. Kurz vor dem Start der Urlaubssaison haben es die Flughafen-Verantwortlichen jetzt offiziell gemacht.

Da kommen Veränderungen auf die Passagiere des Flughafens Köln/Bonn zu: Eurowings fliegt gleich vier neue Ziele an: Bastia, Porto, Klagenfurt und Erbil. Die Airline hat diese Destinationen pünktlich zur Hauptreisezeit in ihr Streckennetz aufgenommen, wie der Flughafen in einer Pressemitteilung schreibt. Insgesamt 17 Maschinen hat Eurowings nun in Köln/Bonn stationiert.

Flughafen Köln/Bonn: „Noch größere Auswahl an attraktiven Reisezielen“

Ab sofort fliegt Eurowings mit seinen Maschinen die vier genannten Ziele an. „Die Aufnahme der neuen Routen in diesem Sommerflugplan zeigt eindrucksvoll, wie stark und dynamisch sich unsere enge Partnerschaft mit Eurowings weiterentwickelt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

„Wir freuen uns sehr, dass das erweiterte Streckennetz unseren Passagieren eine noch größere Auswahl an attraktiven Reisezielen bietet – sei es für den Sommerurlaub, den Familienbesuch oder einen Städtetrip“, erklärt Schmid weiterhin.

Flughafen Köln/Bonn: So wird geflogen

Drei Mal wöchentlich startet Eurowings in die portugiesische Hafenstadt Porto – jeweils montags, donnerstags und samstags. Funchal auf der „Blumeninsel“ Madeira, bislang nur im Winterflugplan buchbar, wird zwei Mal wöchentlich angeflogen, immer donnerstags und sonntags. Klagenfurt in Österreich, direkt am Wörthersee gelegen, steht montags und freitags im Flugplan. Die korsische Hafenstadt Bastia wird samstags bedient. Erbil im Nordirak wird ab sofort immer mittwochs angeflogen.