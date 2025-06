Flughafen Köln/Bonn: Airline will neue Strandregion anfliegen – doch es gibt einen Haken

Nach Hurghada gibt es bald ein neues Reiseziel in Ägypten, das vom Flughafen Köln/Bonn angeflogen wird. Bald sollen regelmäßig Flüge von NRW nach Marsa Alam am Roten Meer abgehen. Urlauber sollten sich jedoch nicht zu früh freuen, denn diesen Sommer steht das neue Flugziel noch nicht zur Verfügung.

Der Flughafen Köln/Bonn weitet sein Repertoire an Reisezielen immer weiter aus. Alleine diesen Sommer sind Ziele wie unter anderem Porto, Klagenfurt, Erbil, Warna und Burgas dazugekommen. Eurowings kündigt jetzt jedoch an, dass man bald ebenfalls regelmäßige Flüge zum ägyptischen Strandort Marsa Alam anbieten will.

Flughafen Köln/Bonn: Verbindung beginnt mit dem Winterflugplan

Der Ferienort liegt an der ägyptischen Riviera am Roten Meer und hat sich zu einem beliebten Reiseziel für Taucher und Schnorchler entwickelt. Marsa Alam besticht insbesondere wegen seiner malerischen Sandstrände, kristallklaren Wasser und der beeindruckenden Unterwasserwelt.

Im Gegensatz zum 270 Kilometer entfernten Hurghada gilt Marsa Alam jedoch noch als richtiger Geheimtipp für Urlaub in Ägypten, wie „24Rhein“ berichtet. Das wird sich jedoch vielleicht durch die Aufnahme von Marsa Alam in den Flugplan von Flughafen Köln/Bonn ändern.

Wer jedoch diesen Sommer bereits den Geheimtipp entdecken möchte, muss sich leider noch etwas gedulden. Wie „24Rhein“ berichtet, beginnt die Eurowings-Direktverbindung vom Flughafen Köln/Bonn nach Marsa Alam erst mit dem offiziellen Winterflugplan am 26. Oktober 2025.

Eurowings reagiert auf die Nachfrage der Passagiere

Wie häufig Flüge vom Flughafen Köln/Bonn nach Marsa Alam abgehen sollen, ist jedoch bisher noch nicht bekannt. Auch gibt es noch keine Informationen dazu, wann genau die Flüge stattfinden sollen.

Mit dem neuen Reiseziel vom Flughafen Köln/Bonn reagiert Eurowings auf die Nachfrage der Passagiere nach Fernreisezielen in den kalten Wintermonaten. Auch wenn man sich noch ein wenig gedulden muss, kann man sich noch dieses Jahr über das neue Reiseziel freuen und im Winter wenigstens für kurze Zeit den winterlichen Temperaturen in Deutschland entfliehen.