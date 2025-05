Flughafen Düsseldorf: Das gab es noch nie! Urlauber schlackern mit den Ohren!

Zwar ist die Oster-Zeit inzwischen vorbei, doch die Sommer-Saison steht vor der Tür. Das heißt für die meisten Menschen aus NRW: Ab zum Düsseldorfer Flughafen, denn es geht in den Urlaub! Kurz vor den Sommermonaten verkündet der Airport nun eine Hammer-Nachricht. Das gab es noch nie!

Der Düsseldorfer Flughafen ist Dreh- und Angelpunkt im Ruhrgebiet, wenn es um Flugreisen geht. Bald erwartet Urlauber dort ein neues Angebot, dass wohl zahlreiche Passagiere anlocken wird: Eine neue Airline fliegt Düsseldorf an! Und diese hat es in sich…

Düsseldorf Flughafen hat neue Luxus-Airline

Die maledivische Luxus-Fluggesellschaft Beond will ihr Streckennetz deutlich ausbauen. Die „erste Premium-Feriengesellschaft der Welt“, wie sie sich selbst bezeichnet, bietet Flüge von und auf die Malediven an – mit einem kurzen Zwischenstopp am Flughafen in Dubai. Nun sollen 18 neue Destinationen dazukommen, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Nach München ist Düsseldorf erst die zweite deutsche Stadt überhaupt, die Beond anfliegt.

Geplant waren eigentlich nur fünf neue Destinationen, doch in den kommenden zwei Jahren sollen nun insgesamt 18 neue Ziele in Europa, Asien und dem Mittleren Osten angeflogen werden. Außerhalb von Deutschland fliegt Beond in Europa neben den bestehenden Routen in Mailand und Zürich künftig außerdem die Flughäfen in Paris, Wien, Rom sowie Warschau an.

Das ist im Luxus-Angebot alles enthalten

Alle Beond-Flüge werden mit Airbus-Flugzeugen der A320-Familie durchgeführt. Normalerweise haben die Maschinen 180 Sitzplätze. Die Luxus-Fluggesellschaft bietet allerdings Business-Class-only-Flüge an, was die Anzahl der Sitzplätze auf maximal 68 schrumpfen lässt. „Unsere Vision ist es, die Malediven für Premium-Reisende aus der ganzen Welt zugänglicher zu machen, während wir ein Erlebnis bieten, das echten Luxus widerspiegelt“, so CEO Tero Taskila.

Und der Luxus beginnt nicht erst im Flugzeug: Je nach Tarif werden die Passagiere schon zuhause von einem Chauffeur abgeholt, am Flughafen angekommen können sie in der Premium-Lounge verweilen. Im Flugzeug nehmen die Fluggäste dann in Sitzen, die zu Betten umgebaut werden können, Platz und bekommen das Essen im „Fine Dining“-Stil serviert.

Was mit Mega-Luxus kommt, kommt natürlich auch mit einem Mega-Preis. Hin- und Rückflug für einen einwöchigen Urlaub von München nach Malé Ende Oktober kosten im teuersten „Opulence Experience“-Tarif unfassbare 3.056 Euro. Neben Chauffeur und Flughafen-Lounge sind darin 50 Kilogramm Aufgabe- und 15 Kilogramm Handgepäck enthalten.