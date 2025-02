Flughafen Düsseldorf: Kostenlos parken? Insider enthüllen Tricks

Gerade erst herrschte Großalarm am Flughafen Düsseldorf. Denn am frühen Montagmorgen (3. Februar) kam das Sicherheitsnetz am NRW-Airport zum Erliegen. Dafür war ein anfänglich harmloses Missverständnis der Auslöser. Doch plötzlich musste der gesamte Flughafen evakuiert werden. Hier liest du die ganze Geschichte >>>.

Wer am Düsseldorfer Airport Freunde oder Familie abliefern oder abholen will, steht immer wieder vor einer Frage: Wo parkt man am besten, um möglichst gebührenfrei zu bleiben? Das haben sich Flughafen-Gäste jetzt auch mal wieder bei Facebook gefragt.

Flughafen Düsseldorf: Wie vermeidet man Parkgebühren?

„Wo sind gute Parkmöglichkeiten, wenn man jemanden abholt, ohne Gebühren zu bezahlen?“, fragte sich jetzt ein Besucher in einer Flughafen-Düsseldorf-Gruppe bei Facebook. Während sich ein Mann sicher sind „Gibt es nicht“, haben andere Airport-Gäste, die hier öfter mit dem Auto unterwegs sind, klare Tipps parat.

Welchen Trick die Flughafen-Gäste vor allem häufig zu nutzen scheinen: Kiss & Fly. Auf der Abflugebene haben Autofahrer die Möglichkeit, Fluggäste am Terminal abzusetzen und zu verabschieden. Doch dafür haben sie nur begrenzt Zeit. Hier mehr Infos dazu >>>.

Airport-Gäste verraten Tricks

Denn nur sieben Minuten dürfen Autofahrern hier stehenbleiben. Gerade für diejenigen, die ihre Liebsten hier nach ihrer Ankunft am Flughafen Düsseldorf wieder abholen wollen, bedeutet das schnell mal Stress. Viele Facebook-Nutzer empfehlen deshalb, sich rund um den NRW-Airport einen Parkplatz zu suchen und sich von ihren Freunden und Verwandten informieren zu lassen, sobald diese gelandet und am Kiss & Fly-Bereich sind.

Unter den umliegenden Parkmöglichkeiten werden so unter anderem der Wanderparkplatz an der Kalkumer Schloßallee, die Shell Tankstelle oder der Edeka-Parkplatz auf der Niederrheinstraße genannt. Wenn Gäste bereit sind, vom Terminal aus noch mit der Schwebebahn weiterzufahren, können sie auch am Flughafen-Fernbahnhof eingesammelt werden. Am Gewerbegebiet kann man „kostenneutral“ warten. Verifiziert sind diese Tipps vom Flughafen Düsseldorf allerdings nicht. Wer bereit ist, Gebühren auf sich zu nehmen, kann für deutlich kleineres Geld am Kurzzeitparkplatz P12 parken.