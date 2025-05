Flughafen Köln/ Bonn verkündet es stolz – alle Reisende sollen es sehen

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Urlaubszeit! Zahlreiche Menschen machen sich aktuell und in den nächsten Wochen auf den Weg in die wohlverdienten Ferien. Das wird man auch am Flughafen Köln/Bonn zu spüren bekommen.

Doch der Flughafen Köln/Bonn darf sich nicht nur über zahlreiche Passagiere und die Urlaubs-Saison freuen – es gibt aktuell noch etwas ganz anderes, was den Airport in Jubelstürme versetzt…

Flughafen Köln/ Bonn ist stolz auf den Bundesligaaufstieg der Kölner

In Köln gibt es derzeit kein Halten mehr! Der Effzeh ist endlich wieder erstklassig! Die Mannschaft feierte am vergangenen Sonntag (18. Mai) die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga – ein historischer Moment, den auch der Flughafen Köln/Bonn anständig würdigen will.

+++Flughafen Köln/Bonn: Zum Start der Urlaubssaison macht die Nachricht die Runde+++

Und deswegen gratuliert der Airport der Mannschaft via Videowall direkt am Parkhaus zu dem Erfolg. Auch auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 165.000 Follower) teilte der Flughafen stolz ein Foto der Meister-Grußbotschaft. „Der Effzeh ist zurück in der 1. Liga! Wir gratulieren der Mannschaft und allen Fans heute im XXL-Format“, heißt es in dem Social-Media-Post.

Ebenfalls interessant für dich: Flughafen Köln/Bonn macht es offiziell – zum Start der Urlaubssaison ist es so weit

Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern befördert Köln wieder in die erste Liga

Durch einen klaren 4:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern stieg der 1. FC Köln wieder in die Bundesliga auf. Die Tore für die Kölner erzielten Eric Martel (14.), Luca Waldschmidt (29.), Florian Kainz (75.) und Mark Uth (87.). Nach Abpfiff gab es schließlich kein Halten mehr. Fans und Mannschaft feierten ausgelassen. Und auch der Flughafen freut sich über das Bundesliga-Comeback des 1. FC.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wer in diesem Sommer nach Mallorca verreisen will, der sollte das unbedingt wissen: Der Airport der spanischen Insel hat auf Beschwerden reagiert. Was es damit genau auf sich hat, liest du in diesem Artikel>>>