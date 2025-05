Flughafen Köln/Bonn: Zum Start der Urlaubssaison macht die Nachricht die Runde

Die Sommerferien stehen kurz vor der Tür und damit für viele deutsche Familien auch der jährliche Urlaub. Für viele geht es mit dem Auto oder sogar mit dem Flugzeug auf große Reise, von der im Nachhinein Freunden und Familie berichtet wird. Passend zum Start der Urlaubs-Saison verkündet der Flughafen Köln/Bonn nun eine Nachricht…

Erst kürzlich verkündete der Flughafen Köln/Bonn, dass Eurowings nun gleich vier neue Ziele anfliegt. Welche das sind, erfährst du in diesem Artikel. Jetzt folgt die nächste Nachricht, die den Erfolg des Airports unterstreicht.

Flughafen Köln/Bonn auf Erfolgskurs

In einer aktuellen Pressemitteilung verkündet der Flughafen Köln/Bonn die guten Nachrichten: Der Airport hat das Geschäftsjahr 2024 „mit einem sehr positiven wirtschaftlichen Ergebnis abgeschlossen und nach 2022 und 2023 im dritten Jahr in Folge einen deutlichen Gewinn erzielt“. Das Unternehmen verzeichnet ein Plus von 12,7 Millionen Euro, was knapp 7,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr sind.

Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, zeigt sich sichtlich erfreut über das „sehr gute Ergebnis“. Es sei das Resultat der hervorragenden Leistung unseres Teams CGN. Und es ist eine besondere Bestätigung, im 75. Jubiläumsjahr der Flughafengesellschaft auf eine so erfolgreiche Entwicklung blicken zu können. Wir haben gemeinsam erneut bewiesen, wie stark der Flughafen aufgestellt ist“, so Schmid.

10-Millionen-Marke geknackt!

Die Umsätze sind außerdem nicht die einzigen Zahlen, die den Vorsitzenden positiv stimmen. Denn der Flughafen Köln/Bonn hat im letzten Jahr erstmals seit 2019 wieder die 10-Millionen-Marke an Passagieren geknackt! „Der daraus resultierende wirtschaftliche Erfolg ermöglicht uns, insbesondere in die Entwicklung des Standorts, die Aufenthaltsqualität für unsere Passagiere und Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren. In Summe stellen wir dafür aktuell und in den kommenden Jahren über 300 Millionen Euro bereit“, erklärt Schmid.

Insbesondere zwischen Juli und Oktober 2024 verzeichnete der Airport hohe Passagierzahlen – und zwar über eine Million pro Monat! Und auch im Frachtgeschäft konnte der Flughafen Köln/Bonn sich im letzten Jahr behaupten und „seine Stellung als einer der zentralen Standorte in Europa erneut behaupten“.

In Zukunft plant der Flughafen mit Projekten wie „Next Chapter“ die Terminals am Airport zu modernisieren und den Komfort für Passagiere zu erhöhen. Neben 17 neuen Cafés, Bars und Restaurants, wovon 12 bereits eröffnet sind, soll beispielsweise die Sicherheitskontrolle für Reisende neu gestaltet werden. Auch weitere Projekte, wie ein neues Parkhaus für Beschäftigte, sind in Planung.