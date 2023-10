Flughafen Köln/Bonn verkündet Hammer – jetzt dauert es nicht mehr lange

Die Ferien sind fast vorbei – und am Flughafen Köln/Bonn dürfte am Montag (16. Oktober) wieder der Normalzustand einkehren. Rund 635.000 Fluggäste wurden in der Ferienzeit am NRW-Airport zuletzt erwartet (DER WESTEN berichtete). Ob sich diese Einschätzung wirklich bewahrheitet hat, wird sich erst noch zeigen.

Doch kaum kehrt wieder der Normalzustand am Flughafen Köln/Bonn ein, hat der Airport schon eine Hammer-News zu verkünden. Es betrifft eine beliebte Airline.

Flughafen Köln/Bonn verkündet Rückkehr

Die Rede ist von British Airways! Mit Beginn des Winterflugplans soll die britische Airline an den NRW-Airport zurückkehren. Bis zu zwei Mal täglich und insgesamt zwölf Mal pro Woche sollen die Flieger von British Airways nach London-Heathrow abheben, berichtet jetzt „report-K.de“.

Konkret soll die Airline montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags zwei Mal am Tag vom Flughafen Köln/Bonn aus abheben. Dienstags und samstags findet mittags gegen 12 Uhr ein Flug am Tag statt. In der gleichen Frequenz soll es zuvor von London ins Rheinland gehen. Und das schon ab 30. Oktober. Doch es kommt noch doller!

Flughafen Köln/Bonn spricht von „riesigem Mehrwert“

„Wir sind sehr stolz darauf, British Airways wieder am Flughafen Köln/Bonn willkommen zu heißen – eine Airline, die bei Reisenden äußerst beliebt ist und zu den führenden Fluggesellschaften der Welt zählt“, so Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH gegenüber „report-K.de“. „Die Verbindung nach Heathrow ist (…) ein riesiger Mehrwert für die Wirtschaft in unserer gesamten Region, weil London eine der wichtigsten Wirtschaftsmetropolen ist und es am Drehkreuz Heathrow sehr unkomplizierte Anschlussmöglichkeiten ins weltweite Streckennetz von British Airways und seinen Partnern gibt.“

Aber nicht nur im Winterflugplan sei British Airways am Flughafen Köln/Bonn jetzt vorgesehen. Auch sei bereits geplant, die Verbindung auch im Sommerflugplan 2024 anzubieten. Das dürfte nicht nur London-Fans freuen.