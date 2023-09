Flughafen Köln/Bonn: Droht Chaos in den Herbstferien? DAS müssen Passagiere jetzt wissen

Am kommenden Freitag (29. September) läuten die Schulglocken die Herbstferien ein, was für viele Familien der Startschuss ist, sich auf den Weg in Richtung Flughafen Köln/Bonn zu machen und in den Urlaub zu starten.

Für die meisten geht’s zum Sommerabschluss nochmal in die Sonne. Die Türkei, Italien und Spanien sind ganz vorne mit dabei. Auch kulturelle Städtetrips stehen ganz hoch im Kurs: Lissabon, London, Prag und Istanbul sind momentan angesagt.

Flughafen Köln/Bonn: Millionen Passagiere im Oktober erwartet

Bereits in den Sommermonaten verzeichnete der Flughafen Köln/Bonn äußerst positive Resonanzen. Diese setzten sich allem Anschein nach in den Herbstferien jetzt fort. „Wir freuen uns, dass sich der Aufwärtstrend der Sommerferien in den Herbstferien fortsetzt und die Reiselust ungebrochen ist“, erklärt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH in einer Meldung des Airports.

Bereits am kommenden Freitag (29. September) wird mit mehr als 43.000 Passagieren gerechnet. In den gesamten zwei Wochen sind es sogar knapp 635.000 Fluggäste. Das sind etliche mehr, als noch im vergangenen Jahr. Bis zum Ende Oktober geht der Flughafen Köln/Bonn schließlich von mehr als 1 Millionen Passagieren aus.

Fest steht: Die Menschen haben einfach eine immens hohe Reiselust, probieren neue Reiseziele aus, oder besuchen erneut die klassischen Reiseziele, die in jedem Jahr gut laufen. Das bedeutet jedoch auch, dass Vorkehrungen getroffen werden sollten, um auf den absehbaren Ansturm gefasst zu sein.

Das sollten Reisende unbedingt einplanen

Sowohl der Flughafen selbst, als auch die Bundespolizei am Airport haben für Urlauber einige Tipps parat, wie sie lange Wartezeiten umgehen können, um die Reise für sich und ihre Mitmenschen angenehmer zu gestalten.

Besonders hilfreich ist es, das Angebot zum online Check-in wahrzunehmen, und mit der anschließend erhaltenen Boardkarte eine Station zur automatischen Gepäckaufgabe aufzusuchen. Auch bei der Sicherheitskontrolle kann Zeit gespart werden. Flüssigkeiten sollten vorab in Pastikbeuteln verpackt werden und gemeinsam mit elektronischen Geräten so verstaut sein, dass sie griffbereit sind.

Es gilt: Unbedingt die Anreise planen! Fern- und Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn rechnen aufgrund von Bauarbeiten in den Herbstferien mit Verspätungen. Reisende, die mit dem PKW in Richtung Flughafen unterwegs sind, sollten sich frühestmögliche Gedanken über etwaige Parkmöglichkeiten machen. Die Parkhäuser dürften bei dem Passagier-Ansturm nämlich gut gefüllt sein.