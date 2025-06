Spanien-Flieger will am Flughafen Düsseldorf starten – plötzlich schlägt ein Mitarbeiter Alarm

Das ist gerade noch einmal gut gegangen am Flughafen Düsseldorf…

Die Maschine stand schon zum Abheben bereit, sollte eigentlich in Richtung Malaga (Spanien) aufbrechen – doch dann machte ein Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf eine Entdeckung. Er verhinderte den Start der Eurowings-Maschine, wie „Bild“ berichtet.

Flughafen Düsseldorf: Plötzlich war ein blinder Passagier an Bord

200 Passagiere waren im betroffenen Flieger an Bord. Das Flugzeug war bereits startklar, der Pilot wollte gerade den Motor starten. Doch dann musste der Start plötzlich unterbrochen werden!

Schuld war ein blinder Passagier. Einem Flughafen-Mitarbeiter ist er sofort aufgefallen. „Kurz vorm Abflug inspizieren Pushback-Fahrer nochmal die ganze Maschine und gucken, ob alles in Ordnung ist“, erklärt Eurowings-Sprecher Florian Gränzdörffer gegenüber der „Bild“ das Prozedere.

Flughafen Düsseldorf: Mit knapp 50 Minuten Verspätung ging es los

Und dabei machte der Mitarbeiter die Entdeckung. In dem Triebwerk der Maschine hatte sich eine Taube verirrt. Zunächst vermuteten die Experten einen Vogelschlag. Doch die Taube war noch am Leben und erfreute sich offensichtlich bester Gesundheit.

Bei dem gefiederten Passagier handelte es sich um eine Brieftaube. Im Anschluss ging es für die Eurowings-Maschine schließlich mit einer Verspätung von 48 Minuten vom Flughafen Düsseldorf in Richtung Spanien los.

