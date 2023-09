Flughafen Düsseldorf erwartet Millionen-Ansturm in Herbstferien – Passagiere sollten das beachten

Der Flughafen Düsseldorf rechnet pünktlich zum Beginn der Herbstferien in NRW am 2. Oktober mit vielen Reisenden. Urlauber, die sorgenfrei in ihre Erholungszeit starten wollen, sollten daher einige Aspekte unbedingt wissen.

Flughafen Düsseldorf: So viele Passagiere werden erwartet

Bald ist es endlich wieder soweit! Die Herbstferien stehen vor der Tür und verleiten viele Sonnenanbeter dazu, ihre nächste Reise in Richtung Süden anzutreten. Ganz vorne mit dabei: Die griechischen Inseln, die Balearen und die Kanaren. Für Urlauber, die es etwas weiter in die Ferne zieht, geht es meist in Richtung Dubai oder Abu Dhabi. Auch Städtereisen stehen hoch im Kurs: Lissabon, Barcelona oder Istanbul eignen sich gut für einen Kurztrip.

Die Nachfrage nach einer kurzen Spätsommer-Reise ist hoch, und dementsprechend voll wird es auch an den Flughäfen im Umland. Am 2. Oktober beginnen die Herbstferien und bereits am 29. September zeichnet sich dies an den Passagierzahlen ab. An diesem Rekordtag wird nämlich bereits mit 80.000 Passagieren am Flughafen Düsseldorf gerechnet. Bis zum Ferienende (15. Oktober) sind knapp 8.400 Flüge mit mehr als 1,1 Millionen Fluggäste eingeplant. „Das sind rund zehn Prozent mehr Fluggäste als

in den Herbstferien des Vorjahres“, heißt es in einer Pressemeldung des Flughafens Düsseldorf.

Das sollten Fluggäste unbedingt wissen

Der Flughafen hat sich bereits gegen Passagieransturm gewappnet. Kürzere Wartezeiten und ein reibungsloserer Ablauf. Das soll nun durch die Bereitstellung sogenannter Self-Service-Bereiche mit Gepäckautomaten ermöglicht werden. Urlauber sind bestenfalls schon online eingecheckt und können ihre Bordkarte anschließend an einem „Tag“-Automaten scannen. Dort erhalten sie ein Gepäcklabel, das sie selbst an ihrem Gepäckstück anbringen können. Im Anschluss daran erfolgt die Gepäckaufgabe. „Das Gepäckstück wird auf das Kofferband am Drop Off-Automaten gestellt, Scanner erfassen das Gepäcklabel und schicken den Koffer auf die Reise“, schreibt der Flughafen Düsseldorf weiter. Über- und Sondergepäck sind von diesem Vorgang ausgeschlossen.

Reisende sollten jedoch noch etwas beachten. Die Anreise zum Flughafen selbst sollte durchdacht sein, denn nicht nur die Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn stellen für Reisende in den Herbstferien ein Hindernis dar. Auch die Parkplatzauslastung vor Ort sollte berücksichtigt werden. Der Flughafen Düsseldorf schreibt : „Für Fluggäste, die mit dem PKW anreisen, empfiehlt der Flughafen,

frühzeitig online einen Parkplatz zu reservieren“, denn wie heißt es so schön: Gut geplant ist halb gewonnen.