Flughafen Düsseldorf: Widerlich! Zoll macht Ekel-Fund

Düsseldorf. Einfach nur widerlich! Wer am Flughafen Düsseldorf aus dem Urlaub zurückkommt, hat meist einen Magneten oder Muscheln als Souvenir dabei. Dieser Mann brachte etwas Ekelhaftes aus der Türkei mit.

Am 24. Mai landete ein 64-Jähriger als Deutschland am Flughafen Düsseldorf. Er war in Samsun und hatte dort etwas Widerwärtiges gekauft, wie das Hauptzollamt Düsseldorf am Dienstag mitteilt.

Flughafen Düsseldorf: Feuchte Schädel im Gepäck!

Als der Zoll vom Flughafen Düsseldorf sein Gepäck kontrollierte, bemerkten die Mitarbeiter einen unangenehmen Geruch.

Ein Mann landete am Flughafen Düsseldorf mit diesen drei Schädeln im Gepäck. Foto: Hauptzollamt Düsseldorf

Auf dem Röntgenbild erkannten sie dann mehrere Tierschädel im Gepäck des Gummersbachers. Als die Zollbeamten den Koffer öffneten, kam ihnen ein starker Verwesungsgeruch entgegen.

Was der Mann genau in seinem Koffer hatte? Drei Rehschädel - und die waren noch feucht!

Die Schädel aus der Türkei wurden noch nicht von allen Fleisch-, Knorpel- und Geweberesten befreit. Während des Rückflugs zum Flughafen Düsseldorf finden die Überreste an zu verfaulen.

------------------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW und einer der größten Flughäfen in Deutschland

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

------------------------------------

Der 64-Jähriger erzählte dem Zoll, dass er Jäger sei und die drei Schädel als Trophäen von seinem Jagdausflug mit nach Deutschland bringe. Die Schädel seinen in der Türkei ordnungsgemäß abgekocht worden.

Flughafen Düsseldorf: Mann droht mit Anwalt

Die Rehe stehen nicht unter Artenschutz, also durfte der Mann sie mitbringen. Doch nur, wenn sie fachmännisch behandelt worden. Das war definitiv nicht der Fall.

Damit keine Tierseuchen in Deutschland eingeschleppt werden, hat der Zoll am Flughafen Düsseldorf alle drei Schädel sichergestellt.

Sie werden durch die Stadt Düsseldorf vernichtet. Der Jäger muss die Kosten tragen. Das gefiel ihm jedoch gar nicht. Er sagte, dass er seinen Anwalt einschalten wolle.

Anschließend durfte der Mann den Flughafen Düsseldorf verlassen. (ldi)