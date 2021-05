Flughafen Düsseldorf: Anstatt in Ägypten landet Mann in JVA – DAS ist der Grund

Düsseldorf. Festnahme am Flughafen Düsseldorf!

Die Polizei hat am Samstagmorgen einen Mann am Flughafen Düsseldorf festgenommen, der aus Deutschland ausreisen wollte. Anstatt in Ägypten landete er in der Justizvollzugsanstalt (JVA).

Flughafen Düsseldorf: Polizei nimmt Mann bei Ausreise fest

Der 51-Jährige legte bei der Ausreisekontrolle nach Hurghada seinen Reisepass vor, woraufhin die Bundespolizisten feststellten, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Für den gesuchten Mann endete die Reise vorzeitig am Flughafen Düsseldorf. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Jonas Güttler

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann aus Utrecht war nämlich bereits im November 2003 rechtskräftig zu einer Gefängnisstrafe von 5,5 Jahren verurteilt worden.

Flughafen Düsseldorf: Mann muss rund drei Jahre hinter Gitter

Die Strafe hatte der verurteilte Mann allerdings nicht vollständig verbüßt. Er musste noch eine Reststrafe von 1.092 Tagen verbüßen, weshalb die Polizisten ihn nach seiner Festnahme in die JVA brachten. (nk)