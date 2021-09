Flughafen Düsseldorf: Neue Studie enthüllt – HIER steht der Flughafen ganz schlecht da

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Der Flughafen Düsseldorf in einer neuen Studie in DIESEM Bereich besonders schlecht ab. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Flughafen Düsseldorf leidet unter so vielen Verspätungen wie kein Airport in NRW

Denn einer Studie von airhelp.de zufolge - das Fluggastportal hat die Flugdaten von 2019 und 2021 verglichen - gab es in diesem Jahr an keinem Flughafen in NRW so viele Störungen im Betriebsablauf wie am Flughafen Düsseldorf.

Mit mehr als 391.000 Reisenden sind 2021 knapp 27 Prozent aller Fluggäste am Düsseldorfer Flughafen von Verspätungen oder kompletten Flugausfällen betroffen gewesen, wodurch Abflug- und Ankunftszeiten teils deutlich nicht eingehalten werden konnten.

Im Vergleich dazu hat der Flughafen Dortmund, der als bester Flughafen in NRW in der Studie abschneidet, eine Quote von 16 Prozent an Reisenden, die unter Flugverzögerungen leiden müssen.

Flughafen Düsseldorf: Was Verspätungen angeht, auch bundesweit ganz vorne

Selbst im bundesweiten Vergleich liegt Düsseldorf mit seiner Quote relativ weit vorne. Wie airhelp.de berichtet, hat allein der Flughafen in Karlsruhe mit mehr Störungen zu kämpfen. Hier seien 30 Prozent aller Reisenden davon betroffen seien.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Allerdings ist der Flughafen in Karlsruhe deutlich kleiner als der große Airport Düsseldorf, weshalb trotz der höheren Prozentzahlen insgesamt mehr Urlauber unter den Zuständen in Düsseldorf litten.

Flughafen Düsseldorf: Engpässe bei Ordnern könnten wieder zu Chaos führen

Vor allem im Sommer kam es zu teilweise chaotischen Zuständen in Düsseldorf. Zu Beginn der Sommerferien in NRW war eine Airline gezwungen gleich fünf ihrer Flüge wegen Personalmangels zu streichen (DER WESTEN berichtete).

Auch jetzt gibt es noch immer viele personelle Engpässe am Flughafen Düsseldorf vor allem unter den Ordnern. Dies bestätigte die dafür zuständige Bundespolizeidienststelle Sankt Augustin gegenüber dem Wirtschaftsmagazin „Business Insider“.

Flughafen Düsseldorf: Zu wenige weibliche Ordner für die Ferienzeit

Besonders an weiblichen Ordnern würde es jetzt, kurz vor Beginn der Herbstferien mangeln, schreibt das Magazin. Das könnte in der Ferienzeit wieder deutliche Auswirkungen auf die Abfertigung von Reisenden haben.

Denn nur weibliche Kräfte dürfen Frauen kontrollieren. Je weniger aber zur Verfügung stehen, desto länger werden die Schlangen für Frauen im Sicherheitsbereich.