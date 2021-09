Das klingt gruselig! In Bochum hat sich ein Pizzabäcker in einer Teigknetmaschine verfangen.

Ein Fall, der auch für die Feuerwehr Bochum eher selten sein dürfte. Am Ende hieße es dann aber für alle Beteiligten: Glück im Unglück!

Was ist passiert?

Bochum: Pizzabäcker verfängt sich in Teigknetmaschine - Feuerwehr muss ausrücken (Symbolbild). Foto: imago/Marius Schwarz

Bochum: Finger gegen Knethaken

Die Feuerwehr Bochum bekam am Samstagabend, 18. September, wohl einen eher ungewöhnlichen Anruf. In einer Pizzeria in Wiemelshausen hatte sich gegen 18.30 Uhr ein Mitarbeiter mit dem Finger in einer Knetmaschine verfangen!

Durch einen unglücklichen Umstand habe sich der Mann seinen Finger zwischen dem Knethaken und dem Teigtopf eingeklemmt. Er war nicht in der Lage, sich selbstständig wieder aus seiner misslichen Lage zu befreien! Auch ein anderer Mitarbeiter der Pizzeria konnte nicht helfen – sie verständigten die Feuerwehr!

Die Lösung: Die Feuerwehrleute mussten die Maschine mit dem richtigen Werkzeug auseinanderbauen. Erst dann konnte der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden. Zur Vorsicht wurde der Mann dennoch ins nächste Krankenhaus gebracht.





Der Einsatz dauerte ungefähr 30 Minuten.