Flughafen Düsseldorf: Urlauber trauen ihren Augen nicht – plötzlich wird er umbenannt

Reisende trauen ihren Augen kaum, denn auf einmal trägt der Flughafen Düsseldorf, der größte Flughafen in NRW, einen neuen Namen. Was steckt hinter dieser plötzlichen Namensänderung?

Alleine im Jahr 2024 traten 20,03 Millionen Passagiere ihre Reise vom Flughafen Düsseldorf an. Jedoch ist der Flughafen nicht nur bei deutschen Passagieren unglaublich beliebt, sondern wird auch immer wieder von Reisenden aus den Niederlanden genutzt.

Flughafen Düsseldorf wird „Luchthaven Düsseldorf“

Vom Jahr 2023 bis 2024 stieg die Anzahl der niederländischen Passagiere um 25 Prozent auf rund 1,5 Millionen Passagiere an. Viele der Gäste reisen aus den niederländischen Provinzen an, die an Deutschland grenzen: Limburg, Gelderland, Overijssel und Noord-Brabant. Dabei ist eine bestimmte Reisezeit besonders beliebt für Passagiere aus den Niederlanden.

Während des Koningsdag, dem Nationalfeiertag im Königreich der Niederlande und den damit beginnenden Maiferien (26. April) verzeichnet der Flughafen Düsseldorf die meisten Reisenden aus Holland. Um dies zu ehren, hat der Flughafen Düsseldorf sich eine besondere Aktion überlegt.

Für kurze Zeit wird aus Düsseldorf Airport der „Luchthaven Düsseldorf“. Das neue Logo ist schon produziert. Foto: Flughafen Düsseldorf / Frederic Scheidemann Foto: Foto: Flughafen Düsseldorf / Frederic Scheidemann

Während der Maiferien (26. April bis 4. Mai), nennt sich der Flughafen Düsseldorf für eine Woche in „Luchthaven Düsseldorf“ um. Aber auch das Logo wird angepasst, um den niederländischen Reisenden eine Freude zu machen. Statt des bekannten blauen Logos gibt es für diese Zeit eine Sonderedition im leuchtenden orange.

Durchsagen auf Niederländische und zusammengestellte Snacks

Zusätzlich hat der Flughafen Düsseldorf weitere Überraschungen vorbereitet. Die Reisenden werden mit digitalen Willkommensbotschaften auf Niederländisch begrüßt und an einem Selfie-Spot, mit Oranje-Bezug, kann das erste Urlaubs-Selfie geknipst werden. Durchsagen werden in dieser Zeit auch auf Niederländisch gesprochen und auch die Restaurants am Flughafen bieten zusammengestellte Snacks und Klassiker aus den Niederlanden an. Auch deutsche Touristen können sich über Kibbeling met Fritjes und Broodje Gezond freuen. Zusätzlich soll eine Erlebniswerkstatt für Kinder, Walking Acts und Gewinnspiele eingerichtet werden.

Dr. Henning Pfisterer, der Leiter Aviation des Düsseldorfer Flughafens, erklärt in einer Pressemitteilung: „Wir wollen gute Gastgeber sein. Mit Herz und mit Freude. Viele unserer niederländischen Gäste starten schon seit Jahren ab DUS in den Urlaub. Mit dieser Aktion wollen wir einfach sagen: Schön, dass ihr wieder hier seid.“