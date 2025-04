Dagmar aus NRW fährt mit Freunden ans Meer – sie wird nie wieder zurückkehren

Es sind berührende Geschichten, welche die Wunscherfüller der ASB Wünschewagen regelmäßig in ihren sozialen Netzwerken erzählen. Auch das Schicksal von Dagmar aus NRW geht ans Herz. Sie möchte noch einmal das Meer sehen.

Schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen – das ist die Aufgabe der ASB-Wünschewagen. Auch Dagmar aus NRW durfte sich einen besonderen Wunsch erfüllen. Gemeinsam mit ihren Freunden wollte sie noch einmal ans Meer nach Domburg, „die Füße in die Wellen halten, Pommes essen und einfach die Seele baumeln lassen“, wie es in einem Instagram-Beitrag des ASB Wünschewagens Rheinland heißt.

+++NRW: Mann ohne Hund soll Hundesteuer zahlen – irre, was er nach dem Gerichtsurteil vorhat+++

Gutes Wetter, viele Erinnerungsfotos und Muscheln

Begleitet wurde Dagmar, neben dem Wünschewagen-Team, von ihrem Ehemann, den Kindern und engen Freunden und Freundinnen. „Das Wetter hätte nicht besser sein können – Sonne, leichter Wind, Meeresrauschen. Dagmar konnte ihre Füße ins Wasser tauchen, den Sand unter sich spüren und war ganz bei sich“, heißt es weiterhin in dem Social-Media-Post.

Ebenfalls interessant für dich: Tierheim in NRW vermittelt Katze – wenige Monate später erreicht Mitarbeiter erschütternde Todes-Nachricht

„Es wurde viel gelacht, geredet, Erinnerungsfotos gemacht, Muscheln gesammelt – auch für die Beerdigung, um ein Stück dieses besonderen Tages mitnehmen zu können.“ Besonders rührend: Rudi, ein Freund von Dagmar, der selbst schwer an Krebs erkrankt ist, kam ebenfalls mit. Und auch er konnte die besonderen Momente genießen.

Mehr Themen und Nachrichten von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Sie genoss den Ausblick während der Fahrt“

„Dagmar wirkte ruhig, glücklich, fast ein bisschen frei. Sie genoss den Ausblick während der Fahrt, die Gespräche, das Zusammensein mit ihren Lieblingsmenschen“, beschreibt das Wünschewagen-Team die Stimmung des Tages.

Die Wünschewagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.