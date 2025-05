Mann will unbedingt auf die Zugspitze – es wird seine letzte Reise sein

Einmal im Leben ganz oben stehen. Nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich: auf dem höchsten Punkt Deutschlands, der Zugspitze. Für viele ist das ein Ziel, auf das sie monatelang hintrainieren – körperlich wie mental.

Für einen schwer kranken Mann war es mehr als das. Es war sein Herzenswunsch.

Reise: Kranker Mann erfüllt sich seinen Herzenswunsch

Obwohl die genaue Gesamtzahl der Gipfelbesteigungen nicht bekannt ist, lässt sich festhalten, dass seit 1820 mehrere Millionen Menschen den höchsten Punkt Deutschlands erreicht haben dürften. Und nun kommt ein weiterer hinzu, denn der Wünschewagen lässt den Traum des schwer kranken Mannes wahr werden.

So begann am Pflegeheim die Reise – und schon dort zeigte sich, wie besonders dieser Tag werden würde. „Nicht nur er war gespannt auf das Team, sondern auch seine beiden Angehörigen“, erzählt das Team des Wünschewagens. Und die Emotionen waren sofort spürbar: „Beim Fahrgast und den Angehörigen flossen kleine Freudentränen“ – noch bevor die Fahrt überhaupt losging.

Nach einem herzlichen Abschied vom Pflegepersonal ging es los. Am Abend erreichte sie – nach „kleinen Stärkungspausen“ – das Etappenziel in Garmisch. Das Hotel „Garmisch Hof“ stellte „nicht nur den Autos einen Parkplatz zur Verfügung, sondern hatte unserem Fahrgast und seiner Begleitung das Zimmer kostenfrei zur Verfügung gestellt.“

Nach einem entspannten Abendessen und einer erholsamen Nacht war die Vorfreude am nächsten Morgen greifbar. So erinnerten sich die Mitarbeiter an die Reise und meinten, dass „die Vorfreude auf die Zugspitze allen anzumerken“ war. Und dann war es endlich so weit: Sie erreichten das nächste Ziel. Dort wurden sie mit einem Blick auf den Eibsee und eine klare Sicht auf den Gipfel belohnt – allen wurde klar: das Ziel zum Greifen nah.

Emotionen und Dankbarkeit: Nutzer sind tief bewegt

Gemeinsam mit seinen Angehörigen und dem Wünschewagen-Team fuhr der Mann mit der Gondel auf den Gipfel. Ein Moment, den niemand vergessen wird. „Den Gipfel mit Kaiserwetter zu erleben“ – das war mehr, als sich jemand zu hoffen gewagt hatte. Logisch, dass alle tief bewegt waren.

Kein Wunder, dass sich auf dem Rückweg eine gewisse Traurigkeit mit dazumischte. „Von dem Erlebnis waren alle ganz ergriffen“, hieß es aus dem Team. Aber da war auch Zufriedenheit, Stille, Dankbarkeit – und ein guter Appetit. Am Abend saßen alle noch einmal zusammen. Am nächsten Tag ging es zurück nach Hause. Nicht jeder Wunsch im Leben geht in Erfüllung – aber dieser schon.

Berührt von dieser Wunsch-Erfüllung waren auch etliche User auf Facebook. So schreibt eine Userin: „Ganz tolles Erlebnis, Hut ab für euren Einsatz.“ Auch ein anderer Nutzer meint sichtlich berührt: „Wieder eine sehr schöne Geschichte, ihr seid wunderbar und dem Patienten noch viel Kraft und alles Gute.“