Flughafen Düsseldorf kriegt es seit Jahren nicht hin – Urlaubern reißt der Geduldsfaden

Es ist absolute Hochsaison am Flughafen Düsseldorf. Denn am Freitag (5. Juli) haben die Sommerferien in NRW begonnen. Der Airport hatte die Reisenden im Vorfeld auf großen Andrang vorbereitet und einige wichtige Hinweise gegeben (mehr dazu hier >>> ).

Das Fazit nach dem ersten Ferienwochenende fiel dann positiv aus. Es sei zu keinen nennenswerten Verzögerungen am Flughafen Düsseldorf gekommen, erklärte ein Airport-Sprecher. Nach den teilweise chaotischen Zuständen der vergangenen Jahre (hier alle Details >>>) ist das natürlich eine beruhigende Nachricht für Passagiere. Doch eine Sache nervt viele Besucher mittlerweile massiv.

Flughafen Düsseldorf: Besucher genervt – „Pandemie ist vorbei“

Die Rede ist von der Besucherterrasse, die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossen ist. Das ist mittlerweile mehr als vier Jahre her. Die Ungeduld unter den Besuchern wächst. Ein Vater beschwerte sich jetzt erneut auf der Facebook-Seite des Düsseldorfer Flughafens: „Wollte mit meinem Sohn mal einen Tag am Flughafen verbringen und musste lesen, dass ihr wegen Corona die Terrasse geschlossen habt“, stellt der Mann fest und erinnert: „Die Pandemie ist vorbei…“

Tatsächlich wäre eine Besucherterrasse nicht nur für Kinder interessant. Auch Planespotter, die aktuell auf Parkhäuser neben den Terminals ausweichen müssen, würden sich über eine Wiedereröffnung freuen. Das weiß auch der Düsseldorfer Flughafen. Ende vergangenen Jahres hatte der Chef des größten NRW-Airports mitgeteilt, dass nach der Pandemie zunächst die Probleme an den Sicherheitskontrollen im Vordergrund gestanden hätten. Danach könne man sich auf die Wiedereröffnung der Besucherterrasse konzentrieren.

Flughafen Düsseldorf lässt Besucher zappeln

Damals kündigte der Flughafen-Chef allerdings an, dass es bauliche Veränderungen geben müsse, um die Besucherterrasse wirtschaftlich betreiben zu können. Die Rede war von Glaswänden (Überwurfschutz), damit es einen Zugang ohne Sicherheitskontrolle geben kann – eine personalschonende und somit auf Dauer günstigere Lösung.

Eine Besucherterrasse ohne Glaswand soll es am Flughafen Düsseldorf nicht mehr geben. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Zudem stellte sich die Frage, ob noch weitere Angebote für die Besucher geschaffen werden sollen.

Mehr als ein halbes Jahr nach dieser Ankündigung bleibt die Antwort des Düsseldorfer Flughafens auf Nachfrage von DER WESTEN gleich. Man arbeite noch immer an dem Besucherkonzept. Einen Termin zur Wiedereröffnung kann ein Sprecher des NRW-Airports nicht nennen. Besucher müssen sich also weiter in Geduld üben.