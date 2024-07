Flughafen Köln/Bonn: Dramatische Szenen im Flieger – Pilot muss sofort handeln

Dramatischer Zwischenfall auf einem Eurowings-Flug von Catania (Italien) zum Flughafen Köln/Bonn. Wie die Fluggesellschaft gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte, kam es am Donnerstag (4. Juli) zu einem Notfall an Bord einer Boeing 737, die um 15.45 Uhr in Sizilien gestartet war.

Der Flieger hatte gerade seine Flughöhe von 12.000 Metern erreicht, da musste der Pilot plötzlich eine Entscheidung treffen. Statt weiter Richtung Flughafen Köln/Bonn zu steuern, drehte er plötzlich ab.

++ Flughafen Dortmund: Flieger will nach Mallorca abheben – plötzlich spielen sich irre Szenen ab ++

Flughafen Köln/Bonn: Über dem Mittelmeer passiert es

Hintergrund der Maßnahme war ein medizinischer Notfall an Bord der mit 89 Passagieren besetzten Maschine. Mehr Details dazu nannte die Fluggesellschaft gegenüber der Zeitung nicht. Fest steht, dass die Maschine über dem Mittelmeer abdrehte und innerhalb kurzer Zeit 10.000 Meter an Flughöhe verlor. Das zeigen Aufzeichnungen des Flugdatendienstes „Flightradar24“

Mehr aus NRW: Explosion in Duisburg – jetzt kommen verstörende Hintergründe ans Tageslicht

Die Daten zeigen, dass die Maschine außerplanmäßig das italienische Festland ansteuerte, um am Flughafen in Rom zu landen. Hier warteten bereits Rettungskräfte auf den Passagier. „Am Flughafen Rom-Fiumicino wurde der betroffene Fluggast sofort notärztlich versorgt und verblieb dort in ärztlicher Obhut“, so eine Eurowings-Sprecherin gegenüber der Zeitung.

Flugzeug hebt wieder ab

Die Passagiere hatten den Schreck an Bord noch nicht verdaut, da hob die Maschine auch schon wieder ab. Weniger als eine halbe Stunde nach der außerplanmäßigen Landung in Rom setzte die Eurowings-Maschine ihren Weg wieder Richtung Flughafen Köln/Bonn fort. Kurz vor 20 Uhr erreichte sie schließlich ihr Ziel.

Mehr Themen:

Erst kürzlich kam es am Flughafen Köln/Bonn zu einer Notlandung. Einsatzkräfte rückten mit Blaulicht aus, um die betroffene Maschine zu empfangen. Mehr dazu hier >>>