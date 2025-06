Aldi: Es passiert ständig an der Kasse – Kunde kann nicht glauben, was er da sieht

Oft sind es die kleinen Details im Alltag, die einfach so nebenbei geschehen und denen man gar keine große Aufmerksamkeit zukommen lässt – und wenn man dann einmal genauer hinsieht, ist man plötzlich überrascht. Genau so erging es kürzlich einem Aldi-Kunden.

Ihm ist etwas an der Aldi-Kasse aufgefallen, das dort tagtäglich nonstop abläuft – wofür ihm aber jegliches Verständnis fehlt.

Aldi: Kein Rückgeld auf dem Kassenbon

Im Social-Media-Forum „Reddit“ sucht er nach Antworten. „Aldi ist ja bekannt dafür, dass die Mitarbeiter effizient und schnell arbeiten sollen, besonders an der Kasse“, schreibt der Nutzer dort. Er fragt sich: „Warum müssen die Mitarbeiter per Kopf ausrechnen, was der Kunde an Rückgeld erhält? Bei jedem Discounter steht die gegebene Summe und Rückgeldsumme auf dem Bon, bei Aldi nicht. Da passieren Fehler, und zwar nicht wenige.“

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er behauptet, dass ihm bei Aldi schon mehrmals „leider die falsche Summe zurückgegeben“ worden sei. Daher könne er derartige Vorgaben von der Geschäftsleitung nicht nachvollziehen.

So arbeiten die Kassierer bei Aldi

Offenbar ist der Kunde nicht der einzige, der den Discounter bereits mit dieser Frage konfrontiert hat. Aldi Süd bietet sogar ganz offiziell in einem FAQ auf ihrer Website eine Antwort darauf: „Um einen schnellen und reibungslosen Einkauf zu garantieren, berechnen unsere Mitarbeiter:innen den Wechselbetrag im Kopf. Wir verzichten daher auch darauf, den entsprechenden Betrag noch einmal in das Kassensystem einzugeben und auf dem Kassenbon auszuweisen.“

Blitzschnell das Rückgeld im Kopf ausrechnen und wertvolle Sekunden sparen, indem man den Betrag nicht nochmal extra eintippt – was für den Aldi-Kunden auf Reddit nach einem fehleranfälligen Konzept klingt, ist für viele Nutzer in den Kommentaren absolut nachvollziehbar. Einige behaupten sogar, selbst im Einzelhandel mit dieser Methode an der Kasse gearbeitet zu haben.

Ein angeblicher Ex-Mitarbeiter eines Getränkemarktes erklärt es im Detail: „Wenn man das Rückgeld rausnimmt, fängt man einfach an hochzuzählen, bis die gegebene Summe erreicht ist. Beispielrechnung: 6.99 Euro und gegeben 10 Euro -> 1 Cent nehmen zu 7 Euro -> 2 Euro nehmen zu 9 Euro, 1 Euro nehmen zu 10 Euro. Fertig ist das Rückgeld, ohne die Rückgeldsumme berechnet zu haben.“

Klingt auf den ersten Blick kompliziert? „Das geht mit etwas Übung rasend schnell“, meint ein Nutzer beruhigend. Da muss was dran sein – schließlich passiert es alle paar Sekunden an Aldi-Kassen in ganz Deutschland.