Essen: Fußballer (†23) stirbt nach Wohnungsbrand – „Der Schmerz sitzt tief“

Kurz vor Weihnachten, am 17. Dezember 2022, steigen Rauchwolken im Essener Stadtteil Borbeck auf. Eine Wohnung steht in Flammen. Gleich mehrere Anwohner alarmieren die Feuerwehr und Polizei. Als diese an dem zweieinhalbstöckigen Gebäude in der Schloßstraße eintrifft, hören sie Hilferufe aus der brennenden Wohnung (hier mehr dazu).

Die Feuerwehr leitet sofort Rettungsmaßnahmen ein. Ein Trupp soll nach Verletzten suchen. Zwischen den Flammen finden sie einen 22-jährigen Mann mit schwerwiegenden Verbrennungen. Noch vor Ort wird er von einem Notarzt versorgt, ein Rettungswagen bringt ihn in eine Spezialklinik. Nun ist klar: Der junge Fußballer aus Essen hat die starken Verbrennungen nicht überlebt. Seine Familie und Freunde trauern um den verstorbenen Bilal Özkara.

Essen: Brandopfer erliegt seinen Verletzungen

Zwei Monate lang kämpfte der 23-Jährige im künstlichen Koma um sein Leben. Nun erlag er am Samstag (19. Februar) den schweren Verletzungen, die er bei dem Wohnungsbrand im Dezember erlitten hatte. Der junge Mann war leidenschaftlicher Sportler und spielte beim Oberliegisten SV Schermbeck – sein Verein berichtete von dem tragischen Tod.

Wie „Bild“ berichtet, erinnert sich Vereins-Vorstand Michael Steinrötter in einem Brief an Özkara: „Gerne erinnere ich mich an viele schöne und tiefe Momente, in denen Du mir begegnet bist: Immer ein Lächeln, immer lebensfroh, immer positiv – ein Strahlemann!“ Und weiter: „Ich habe Dich immer als Teil unserer SVS-Familie gesehen und wir wollten noch so viel gemeinsam erreichen. Jetzt gehst Du vor, wirst da oben weiter kicken und die anderen zum Raunen bringen.“

Essen: Vereine trauern um Sportler

Auch der MSV Duisburg gedenkt dem Fußballer. Als Nachwuchsspieler hat Özkara eine Zeit bei dem Verein verbracht. „Die Zebrafamilie trauert um ihren früheren Nachwuchsspieler“, heißt es dort. Und weiter: „Unsere Gedanken sind bei Bilal Özkaras Familie und bei Bilals Freunden. Ruhe in Frieden, Bilal.“

Auch der SV Schermbeck ist von der Nachricht tief getroffen. Auf Facebook schreibt der Verein: „Dein Verlust hat uns alle unglaublich traurig gemacht. Der Schmerz sitzt tief , die Trauer ist groß. Möge deine Seele in Frieden ruhen. Wir lieben dich…“