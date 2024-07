Edeka in NRW muss Fleisch-Theke abschaffen – das steckt dahinter

Für viele Kinder ist es das Highlight beim Einkauf bei Edeka, Rewe und Co.: die Scheibe Wurst auf die Hand an der Fleisch-Theke. Für viele Menschen gehört dieses Einkaufserlebnis zu einer der prägenden Kindheitserinnerungen.

Doch schon bald könnte diese Erinnerung der Vergangenheit angehören. Denn immer mehr Fleisch-Theken verschwinden. Auch ein Edeka-Markt in NRW sieht sich gezwungen, seine Frische-Theke abzuschaffen, wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet.

Edeka in NRW zieht die Reißleine

Demnach waren die Kunden im Edeka-Markt in Werl-Westönnen (NRW) überrascht, als sie anstelle der Fleisch-Theke nur noch verpackte Waren in der Selbstbedienung vorfanden. Manch einer munkelte schon, dass man dadurch Personal und somit bares Geld einsparen wolle. Doch dahinter stecken andere Gründe.

So klagt Edeka-Markt-Besitzer Max Sauer eher darüber, überhaupt geeignetes Personal zu finden. Wegen hohen Krankenstands sei er selbst gezwungen, in seinen Märkten in NRW auszuhelfen. Doch das sei nur eines der Probleme.

HIER verschwinden Fleisch-Theken

Zum anderen habe der Fleischkonsum grundsätzlich abgenommen. Deshalb werde der Edeka-Markt in NRW auch mehr vegetarische und vegane Produkte anbieten. „Wenn die Kunden überwiegend nur noch die Produkte kaufen, die im Angebot sind, dann rechnet sich das nicht mehr“, so der Supermarkt-Händler.

Ein weiterer Beweggrund: Die bislang verwendeten Kältemittel dürfen aus Umweltschutzgründen nur noch bis 2029 verwendet werden. Frische-Theken in Supermärkten müssen deshalb umgerüstet werden: „Gerade für kleine Märkte ist das eine ungeheure Investition, in Westönnen wären das zigtausend Euro gewesen“, so der Edeka-Inhaber gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“. Nur bei größeren Edeka-Märkten mit entsprechend mehr Umsatz lohne sich das.

Max Sauer hat jedoch entschieden, die Fleisch-Theke in Werl-Westönnen aufzugeben – und wird damit wohl nicht der letzte Händler gewesen sein.