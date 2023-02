Duisburg: Schock in Park – bekannte Statue plötzlich verschwunden

Seit 1963 ist das Werk von Bildhauer Pericle Fazzini mit dem Namen „Frau am Fluss“ im Besitz des Lehmbruck Museums in Duisburg. Was man genau unter dem beschriebenen Kunstwerk versteht? Eine rund 1,20 Meter große Bronzestatue, die eine nackte Frau beim Zusammenbinden ihrer Haarpracht zeigt. Doch von genau dieser bekannten Skulptur fehlt nun jede Spur.

Bisher konnte man die Figur mitten auf der Grünfläche im Goerdeler Park in Duisburg bestaunen. Wer jetzt allerdings an den bisherigen Standort der Statue blickt, findet nur noch gähnende Leere vor. Die bekannte Park-Statue ist plötzlich verschwunden!

Park-Statue in Duisburg ist verschwunden

Der Zeitpunkt des Verschwindens kann nicht so genau festgelegt werden. Wie aus einer Meldung der Polizei Duisburg hervorgeht, muss die Statue im Zeitpunkt zwischen Freitag (27. Januar) und vergangenem Montag (30. Januar) wie vom Erdboden verschluckt worden sein. Es wird davon ausgegangen, dass Unbekannte am Werk waren.

Rücksprachen mit der Stadt Duisburg sowie den Besitzern im Lehmbruck Museum ergaben, dass die Statue keinesfalls zu Restaurationszwecken oder Ähnlichem abmontiert wurde. Sie müsste also eigentlich wie gewohnt an ihrem Platz stehen. Weil das allerdings nicht der Fall ist, steht fest, dass Kriminelle für das Abtauchen der Statue verantwortlich sein müssen.

Polizei Duisburg sucht nach Zeugen

Um die „Frau am Fluss“-Statue so schnell wie möglich wieder auffindbar zu machen und an ihren ursprünglichen Aufenthaltsort im Ruhrpott zu bringen, sucht die Polizei Duisburg nun Zeugen: Wem in den vergangenen Tagen vor dem Schwund Verdächtige oder gar Fahrzeuge im Park aufgefallen sein sollten, der soll sich melden. Immerhin sei es gar nicht so einfach, die schwere Skulptur zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.