Düsseldorf: Mann schwer verletzt an Bushaltestelle gefunden – das macht den Fall so kurios

Die Polizei Düsseldorf steht vor einem Rätsel. In der Landeshauptstadt wurde am Montagabend (27. März) ein Mann schwer verletzt gefunden.

Er lag mitten an einer Bushaltestelle in Düsseldorf.

Düsseldorf: Was ist Verletztem bloß passiert?

Zeugen hatten den 49-jährigen Verletzten am Montagabend an einer Bushaltestelle in Düsseldorf bemerkt und den Notarzt gerufen. Als der eintraf, lag der Mann laut Polizei Düsseldorf rücklings auf der Busspur.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann einen Unfall mit einem dort verkehrenden Linienbus hatte und dadurch so verletzt wurde. Das hatte der Geschädigte auch gegenüber den Rettungskräften erzählt, bevor er mit Medikamenten betäubt wurde und nicht mehr zu seiner Situation befragt werden konnte. Was sich allerdings genau abgespielt hatte, weiß man noch nicht.

+++ Dortmund: Großeinsatz an Schule – 33 Schüler klagen über Schmerzen +++

Düsseldorf: Polizei hat eine Vermutung

Nur so viel: Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Düsseldorfer Polizisten einen Linienbus identifizieren, der an dem Unfall beteiligt sein könnte. Doch die Umstände des verletzten Mannes sind noch immer kurios, sodass vorerst noch mehr Spuren ausgewertet werden müssen.

Mehr aktuelle Themen und Nachrichten aus der Region:

Auch durch Zeugenaussagen hoffen die Beamten der Polizei Düsseldorf, Licht ins Dunkel bringen zu können. Dabei setzen die Polizisten vor allem auf eine Autofahrerin, die das Geschehen mitbekommen haben und Erste Hilfe geleistet haben soll.