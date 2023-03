Dortmund: Großeinsatz an Schule – 33 Schüler klagen über Schmerzen

Unheimliche Szenen in Dortmund-Oespel! Am Dienstag (28. März) kam es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei, als Schüler an einem Berufskolleg plötzlich über Schmerzen klagten. Drei von ihnen mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden.

Während des Unterrichts am Dienstagvormittag im Berufskolleg des Christlichen Jugenddorfes in Dortmund ging es plötzlich mehreren Schülern schlecht. 33 Personen litten unter Atemwegs- und Kopfschmerzen und gereizten Augen – bei drei von ihnen waren die Symptome so schlimm, dass sie ins Krankenhaus mussten.

Dortmund: Reizgas-Alarm an Berufskolleg!

Hinter der gefährlichen Situation steckte laut eines Sprechers der Polizei Dortmund wohl Reizgas, das von einem 21-jährigen Schüler gegen 10 Uhr versprüht worden sein soll. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen steckte hinter dem Reizgas-Vorfall aber kein Vorsatz.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, außerdem wird ein waffenrechtlicher Verstoß überprüft.

Dortmund: Ermittlungen gegen 21-Jährigen

Die durch das Reizgas Geschädigten sind laut Polizei Dortmund überwiegend junge Erwachsene. Das Berufskolleg in Dortmund richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogische Unterstützung benötigen.

Laut „WAZ“ war die Feuerwehr mit drei Notarztwagen und sieben Kranken- und Rettungswagen vor Ort, um die 33 Betroffenen zu behandeln.