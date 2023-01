Düsseldorf: Brand in Unterkunft für Geflüchtete ++ Tatverdächtiger geschnappt

Brand in Düsseldorf! Am Sonntag, 29. Januar, musste die Feuerwehr zu einem Einsatz an einer Einrichtung für Geflüchtete anrücken. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand ein Container lichterlohn in Flamen.

Bei dem Unglück in Düsseldorf verletzten sich drei Personen. Einer der Betroffenen musste mit einem Krankenwagen in einer Klinik begleitet werden.

Düsseldorf: Feuer in Unterkunft für Geflüchtete

Laut Polizei kam es am Sonntag, 29. Januar, zu einem Brand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Grünewaldstraße in Düsseldorf. Der Wohnkomplex dient als Unterkunft für Geflüchtete.

Bei dem Vorfall wurden drei Personen leicht verletzt. Vorsorglich begleitete ein Krankenwagen einen der Betroffenen in eine Klinik. Alle anderen Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. In der Zwischenzeit gelang es den Einsatzkräften, die Flammen zu bekämpfen. Nach gut drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Bewohner der Unterkunft kamen während der Löscharbeiten in einem Bus der Feuerwehr unter. Sie sollten für die nächsten Tage in einer anderen Unterkunft untergebracht werden.

Tatverdächtiger nach Brand in Düsseldorf geschnappt

Die Brandursache war zunächst unklar. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass sich der Brand im inneren des Gebäudes entstanden ist. Als klar war, dass das Feuer vom Zimmer eines 24-jährigen Bewohners ausging, begann die Fahndung nach dem flüchtigen Mann. Die Polizei konnte den Mann am Sonntagabend am Düsseldorfer Hauptbahnhof festnehmen. Er sei bereits in der Vergangenheit wegen diverser Straftaten auffällig geworden. Der 24-Jährige soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Informationen zum möglichen Motiv liegen bislang nicht vor.

Noch mehr News:

Düsseldorf: Gebäudekomplex brennt nicht zum ersten Mal

Der Brand in der Grünewaldstraße erinnert an einen schrecklichen Vorfall vor mehreren Jahren. 2016 stand das Gebäude schon einmal in Flammen. Damals zerstörte der Brand das Gebäude komplett. Die 130 Geflüchteten mussten gerettet werden. Noch an der Unfallstelle nahm die Polizei damals sechs der Bewohner vorläufig fest.