NRW: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche – so dreist gehen die Täter vor

In NRW ist Vorsicht geboten! Die Polizei warnt vor einer fiesen Betrugsmasche. Mit dem dreisten Trick versuchen die Unbekannten sich an den sensiblen Daten ihrer Opfer zu bereichern.

Genauer gesagt haben es die Betrüger auf das Geld der Betroffenen abgesehen und greifen sogar Banken an. Dabei scheinen die Unbekannten in NRW vor nichts zurückzuschrecken.

NRW: Polizei warnt vor skrupellosen Betrügern

Angefangen in Bielefeld, treiben die Unbekannten nun auch in Stieghorst und anderen Teilen von NRW ihr Unwesen. Laut Polizei geben sich die Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter aus und tischen ihren Opfern Lügen auf.

In einem bisher bekannt gewordenen Fall behaupteten die Täter, dass vom Konto des Opfers durch einen fremden Zugriff Geld abgehoben worden sei. Die Bank müsste den Vorgang prüfen und bestehe deswegen auf die Bankkarte und der dazugehörigen PIN. Am Telefon erklärten die falschen Mitarbeiter, dass jemand kommen und die Karte abholen würde.

Die Polizei bestätigt, dass diese Masche bereits drei Mal funktioniert habe. In allen Fällen haben es die Täter auf ältere Personen abgesehen. Andere Bürger wurden allerdings rechtzeitig misstrauisch und erkundigten sich bei ihrer Bank, ob die Anrufe tatsächlich von dort erfolgten und ob der angebliche Mitarbeiter dort bekannt ist.

NRW: SO kannst du dich schützen

Welche Bank von diesen Angriffen betroffen ist, wollte die Polizei dieser Redaktion nicht mitteilen. Grundsätzlich sei aber kein Geldinstitut von dieser Tat sicher. Kontoinhaber sollten deswegen niemals ihre privaten Daten mitteilen.

Echte Bankmitarbeiter würden niemals nach der EC-Karte oder PIN fragen und diese schon gar nicht abholen. Wer befürchtet, Opfer eines Betruges zu sein oder werden zu können, sollte das Telefonat beenden und sich gegebenenfalls bei der eigenen Bank informieren.