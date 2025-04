McDonald’s in Essen: Frau in Filiale gefilmt – was sie macht, ist unerträglich

Wer bei McDonald’s in Essen ist, hat die Qual der Wahl. Das Sortiment verspricht zahlreiche Gerichte von Burger und Pommes über Wraps, Nuggets, Eis und Co. Wer an der Kasse genauer hinsieht, entdeckt aber vielleicht auch noch etwas anderes.

So ging es offenbar auch einer Frau, bei einer Tat bei McDonald’s in Essen erwischt wurde. Was sie in der Filiale gemacht hat, ist einfach nur frech. Jetzt wird sie von der Polizei Essen gesucht.

McDonald’s in Essen: Frau in Filiale gefilmt

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Szene am 30. Juli letzten Jahres. In der Filiale der Fast-Food-Restaurant-Kette an der Hans-Böckler-Straße hat eine Unbekannte kurzerhand die Spendenbox mitgehen lassen.

Die Box befand sich laut der Polizei neben der Kasse und war mit einem Drahtseil gesichert. Das hinderte die Frau aber offenbar nicht daran, sie mitzunehmen. Sie hat die Sicherung kurzerhand durchtrennt, und die Spendenbox in ihren Beutel gelegt. Dabei war sie eigentlich für den guten Zweck gedacht. Jetzt sucht die Polizei Essen nach der McDonald’s-Diebin.

Polizei sucht McDonald’s-Diebin

Dafür hat sie Fotos einer Videoüberwachung veröffentlicht, die die Frau in der McDonald’s Filiale in Essen zeigen.

Sie trug nach Angaben der Polizei eine Strickjacke, ein enges Oberteil, eine weiße kurze Hose, weiße Gesundheitsschuhe und hatte eine weiße Umhängetasche bei sich. Ihre Statur war zum Zeitpunkt der Tat kräftig und sie hatte dunkelbraune Haare. Wie sie während ihres Besuchs der McDonald’s-Filiale in Essen aussah, siehst du hier:

Auf dem Foto ist die Frau abgebildet, die von der Polizei Essen gesucht wird. Foto: Polizei Essen

McDonald’s in Essen: Polizei bittet um Hinweise

Du kannst Hinweise zur gesuchten Person geben? Dann kannst du sie bei der Polizei Essen entweder telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de weiterleiten.