Düsseldorf: Fortuna-Fan prügelt an U-Bahn-Station Mann bewusstlos – Opfer erleidet schwere Verletzungen

Am Freitag (29. Januar) empfing in der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf den 1. FC Magdeburg. Die beiden Fußballmannschaften lieferten sich ein enges Spiel, bei dem der Gastgeber am Ende siegreich mit 3:2 vom Platz ging. Danach stürmten beide Fanlager aus dem Stadion, bei der U-Bahn-Station trafen sie aber wieder aufeinander.

Dabei kam es an der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee zu einer Schlägerei. Ein Fan der Magdeburger wurde bei der Auseinandersetzung bewusstlos geschlagen. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Düsseldorf: Magdeburg-Fan wird nach Spiel bewusstlos geschlagen

Eine gewisse Rivalität zwischen Vereinen und Fans belebt das Spiel, doch nach Abpfiff sollte diese wieder abgelegt werden. Allerdings sieht die Realität nicht selten anders aus – wie auch dieses traurige Beispiel aus Düsseldorf wieder zeigt. Als sich die Fußball-Anhänger an der U-Bahn-Station gegenüberstanden, soll es Zeugenaussagen zufolge gegen 23 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Ein Magdeburger Fan habe dabei einem Freund helfen wollen, der in die Prügelei verwickelt gewesen sei. Doch in diesem Moment löste sich eine Person aus der Gruppe und ging auf den 53-Jährigen los. Der Fortuna-Fan habe auf den Mann eingeschlagen und getreten bis er bewusstlos zu Boden ging. Augenzeugen leisteten vor Ort erste Hilfe und verständigten die Polizei. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Täter flüchtete mit der Gruppe in unbekannte Richtung. Die Ersthelfer schätzen den Schläger auf etwa 30 bis 40 Jahre alt ein, mit einer Größe von etwa 180 cm. Er hatte kurzes Haar und einen leichten Bierbauch. Zudem trug er eine dunkle Jacke und einen roten Fortuna Düsseldorf Schal. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugenhinweisen, um den Täter zu ermitteln. Wer etwas zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Schlägers sagen kann, soll sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 des Polizeipräsidiums Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0 melden.