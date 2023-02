Düsseldorf: Schreckliches Unglück! Junge (4) stürzt vor heranfahrenden Bus und stirbt

Tragischer Unfall in Düsseldorf! Am Sonntag (26. Februar) war ein vier Jahre alter Junge zur Haltestelle Reisholz unterwegs, als er plötzlich an der Bordsteinkante der Further Straße stürzte und auf die Straße fiel.

++ Hagen: Frau wird von Zug erfasst und stirbt – Ermittler vor Rätsel ++

Zeitgleich kam ein Bus angefahren und erfasste den Jungen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Zeugen betreut. Er schaffte es noch bis in ein Krankenhaus in Düsseldorf, wo er wenig später verstarb.

Düsseldorf: Junge (4) stirbt nach Bus-Kollision

Ein gerade einmal vier Jahre alter Junge aus Düsseldorf ist bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Polizei lief er gegen 13.10 Uhr zur Bushaltestelle Reisholz an der Further Straße, die sich kurz hinter der Henkelstraße befindet. Dort fiel der Junge aus bisher unbekannten Gründen an der Bordsteinkante des Gehwegs hin und landete direkt auf der Straße.

++ NRW an Spitze trauriger Statistik – Experten in Sorge ++

Zeitgleich fuhr ein Bus der Linie 730 vom Bahnhof Reisholz kommend in Richtung Am Schönenkamp vor die Haltestelle und erfasste den Jungen. Der 61-jährige Busfahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Zeugen erleiden Schock

Der Vierjährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von Zeugen umsorgt, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn kümmerten. Weitere erlitten Schocks, darunter auch Fahrgäste im Bus. Sie alle wurden vor Ort von Fachpersonal betreut. Die Polizei teilte ein Team ein, die Unfallstelle abzusichern und alle relevanten Spuren sicherzustellen. Zeitweise kam der Verkehr vor Ort komplett zum Erliegen.

Mehr Nachrichten:

Die Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen sofort in eine Klinik. Doch trotz der Bemühungen der Ärzte starb der Vierjährige bereits nach kurzer Zeit. Mit Stand 16.10 Uhr würden die Maßnahmen noch andauern.