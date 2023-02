NRW an Spitze trauriger Statistik – Experten in Sorge

Diese Platzierung ist alles andere als spitze: In NRW ist die Zahl der Badetoten so hoch wie nie! Die Zahl der Badetoten hat sich in NRW im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

2022 ertranken 56 Menschen in dem Bundesland. 24 waren es im Vorjahr, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte. Traurig: Mit diesem Wert liegt NRW fast an der Spitze. Nur in Bayern (69) kamen mehr Menschen im Wasser ums Leben.

NRW: Meiste Todesfälle gab es in den Sommer-Monaten

In NRW verunglückten im vergangenen Jahr 41 Männer und 13 Frauen. In zwei Fällen ist das Geschlecht nicht bekannt. Schon 2021 ertranken mehr Männer als Frauen. Die meisten Toten gab es durch Badeunfälle in Flüssen (23) und Seen (18). Wenig überraschend: Die meisten Todesfällen gab es in den warmen Sommermonaten Juni bis August (28).

In ganz Deutschland ertranken letztes Jahr mindestens 355 Menschen – 56 mehr als 2021. Das lässt sich durch die gelockerten Corona-Bedingungen erklären. Die Menschen durften wieder ohne Einschränkungen schwimmen.

NRW: DLRG-Präsidentin Vogt mit Appell

DLRG-Präsidentin Ute Vogt macht sich große Sorgen. Laut einer Studie hat sich die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, seit 2017 verdoppelt! „Grade die Kinder und Jugendlichen bereiten uns Sorgen, wenn wir an den kommenden Sommer denken“, sagte Vogt.

Sie fordert deshalb: „Wie Jungen und Mädchen lesen, schreiben und rechnen lernen, so müssen sie auch schwimmen lernen. Wir müssen dahin kommen, dass jedes Kind am Ende der Grundschule sicher schwimmen kann.“

