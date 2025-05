Horror-Unfall auf Mallorca: Bus fährt in Fahrrad-Gruppe – 1 Toter, 3 Schwerverletzte

Auf Mallorca kam es zwischen Pollença und dem Hafen am Donnerstagnachmittag (1. Mai) auf der Landstraße Ma-2200 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Linienbus des Verkehrsunternehmens TIB kollidierte mit einer Gruppe von Radfahrern. Die Touristen waren auf einer Radtour unterwegs, als sich das Drama ereignete.

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung „Ultima Hora“ ereignete sich der Unfall gegen 12.25 Uhr in der Nähe der Abzweigung nach Cala Sant Vicenç. Nach ersten Erkenntnissen war der Bus in Richtung Pollença auf Mallorca unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in die Radfahrergruppe fuhr.

Ein Radfahrer verstarb direkt am Unfallort

Ein 48-jähriger Radfahrer ukrainischer Herkunft starb noch am Unfallort. Drei weitere Radfahrer sind schwer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit dem Rettungsdienst Samu-061 ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gebracht. Ein dritter erlitt einen Hüftbruch und wurde ins Krankenhaus von Inca eingeliefert. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden im Krankenhaus von Muro behandelt.

Nach der Kollision kam der Überlandbus von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 16 Fahrgäste des Fahrzeugs mussten durch die Fenster evakuiert werden. Über mögliche Verletzungen der Insassen machte die Polizei bislang keine Angaben, berichten „Mallorca Magazin“ und „Ultima Hora“.

Mallorca: Unfallursache ist noch unklar

Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden, um die medizinische Versorgung der Opfer zu gewährleisten. Polizei, Rettungsdienste und die Guardia Civil arbeiteten eng zusammen.

Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet. Wie „Ultima Hora“ berichtet, prüfen die Ermittler derzeit, ob der Fahrer des Busses möglicherweise die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.