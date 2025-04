Urlaub auf Mallorca: Ausflug mit dramatischen Folgen – Deutsche schwer verletzt

Ein geplanter Ausflug in die Natur endete für eine deutsche Urlauberin auf Mallorca mit schweren Verletzungen. In einer beliebten Urlaubsregion im Norden der Insel kam es am Freitagnachmittag (18. April) zu einem Zwischenfall, der den Einsatz mehrerer Rettungskräfte erforderte. Die betroffene Frau war in der abgelegenen Bucht Cala Figuera auf der Halbinsel Formentor bei Pollença unterwegs.

Die Gegend ist bekannt für ihre beeindruckende Landschaft. Steile Felsen, glasklares Wasser und schwer zugängliche Pfade machen die Bucht zu einem beliebten, aber auch anspruchsvollen Ziel für Wanderer und Touristen. Immer wieder müssen dort Einsatzkräfte ausrücken, um verletzte Wanderer zu retten, schreibt das „Mallorca Magazin“.

Schwerzugängliches Gebiet fordert Ersthelfer

Wie die spanische „Ultima Hora“ am Samstag (19. April) berichtete, stürzte die Urlauberin am Vortag etwa zwei Meter tief von einer Steilklippe. Sie kugelte sich ein Knie aus und erlitt mehrere Prellungen. Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang unklar.

Die Rettungskräfte aus Inca und Alcúdia waren rasch zur Stelle. Aufgrund der unwegsamen Landschaft gestaltete sich der Einsatz jedoch schwierig. Die Verletzte wurde vor Ort erstversorgt und mit einer aufblasbaren Vakuumschiene stabilisiert. Anschließend transportierten die Helfer sie mit einem Geländefahrzeug zur Straße, wo ein Krankenwagen bereitstand. Die Frau wurde in das Krankenhaus nach Muro gebracht.

Mallorca: Urlauber sollten vorsichtig sein

Cala Figuera sei laut „Mallorca Magazin“ nicht nur sehr beliebt bei Urlaubern, sondern auch immer wieder Schauplatz von Rettungseinsätzen. Bereits im Februar sei ein 59-jähriger Wanderer mit einem Hubschrauber gerettet worden, nachdem er sich in Gefahr begab und medizinische Hilfe benötigte. Auch in benachbarten Gebieten wie Cala Bóquer oder am Torrent de Pareis komme es regelmäßig zu Unfällen.

Urlauber sollten sich auf Wanderausflüge also sorgfältig vorbereiten und die Gefahren der beeindruckenden Natur Mallorcas nicht unterschätzen. Wer auf der Insel wandern geht, sollte nicht nur achtsam dabei vorgehen, sondern auch über die richtige Ausrüstung verfügen, damit der herbeigesehnte Urlaub nicht im Krankenhaus oder gar schlimmer endet.